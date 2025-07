Les conseillers Benoit Duval et Gaétan Marcil : des départs volontaires, pas des exclusions

Dans un article publié la semaine dernière dans la La Relève, le maire de Varennes, Martin Damphousse, affirmait qu’il ne souhaitait pas inclure les conseillers Benoît Duval et Gaétan Marcil dans son équipe pour les élections municipales de novembre prochain. Il avançait qu’à peine deux semaines auparavant, les deux élus lui avaient signifié vouloir poursuivre leur engagement à ses côtés, mais que, souhaitant un renouveau, il avait choisi de les écarter. Or, les deux conseillers ont tenu à rectifier cette version des faits.

Le conseiller Benoît Duval assure n’avoir jamais été rencontré par le maire à ce sujet, malgré plusieurs demandes de rencontre de sa part. Il soutient qu’il avait lui-même l’intention de ne pas se représenter dans l’équipe de M. Damphousse, une décision qu’il comptait lui apprendre, mais que la rencontre n’a jamais eu lieu.

Lors de la séance du 7 juillet, M. Duval a officiellement annoncé qu’il siégerait à titre d’indépendant jusqu’à la fin de son mandat. Il a confirmé à La Relève son intention de se présenter comme candidat indépendant en novembre.

«Ce que dit le maire est faux »

Le conseiller Gaétan Marcil a également contacté le journal pour dénoncer les propos du maire, qualifiant ses affirmations de «complètement fausses».

«Je n’ai jamais dit à M. Damphousse que je voulais me représenter dans son équipe», a-t-il mentionné au journal.

«J’ai pensé à plusieurs reprises de me présenter comme indépendant, mais j’avais des liens d’amitié et c’est la raison majeure pour laquelle je n’avais pas quitté. Dans sa stratégie, M. Damphousse voulait nous annoncer à la fin de juillet qu’il ne nous reprenait pas dans son équipe, et on le savait depuis plusieurs mois. Notre intention était de l’annoncer lors de la séance publique du 7 juillet, et c’est ce que l’on a fait.»

M. Marcil soutient que le maire a étiré le temps pour ne pas les rencontrer, bien qu’ils savaient depuis longtemps qu’ils ne seraient pas retenus.

«Tous les indices nous amenaient à ça. On a joué le jeu. De notre côté, on avait déjà décidé de ne pas faire partie de son équipe», poursuit M. Marcil.

Le conseiller Marcil a précisé qu’il est toujours en réflexion quant à une éventuelle candidature à titre indépendant. Il entend faire une annonce à ce sujet après son retour de vacances, au mois d’août, en accord avec sa conjointe.

Un enjeu : le parc Saint-Charles

M. Marcil a par ailleurs souligné que le développement du parc Saint-Charles, avec une orientation domiciliaire, notamment la troisième phase, est un élément important dans sa réflexion politique et de quitter l’équipe du maire Damphousse. «Je ne veux pas commenter davantage sur ce sujet pour l’instant, le projet n’est pas encore officiellement lancé, mais devrait faire l’objet d’annonces à l’automne.»