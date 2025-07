Construction d’une deuxième école primaire à Boucherville : le projet est écarté

Le projet d’une deuxième nouvelle école primaire à Boucherville ne verra pas le jour. Il ne s’agit pas d’une simple mise sur pause, a précisé à La Relève l’ancien directeur général du Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP), Luc Lapointe, quelques jours avant son départ à la retraite, mais bien d’un projet qui n’est plus justifié sur le plan démographique.

«Ce projet a effectivement fait partie des discussions avec la Ville il y a quelques années, mais aujourd’hui, la croissance de clientèle dans le secteur ne justifie pas une nouvelle demande au ministère de l’Éducation», a précisé M. Lapointe lors d’une entrevue avec le journal.

Le CSSP a confirmé ne pas avoir déposé de nouvelle demande lors du dernier appel de projets de Québec à l’automne 2024. Les données actuelles sur la capacité d’accueil ne permettent pas de soutenir une demande additionnelle pour le secteur bouchervillois.

Justifié il y a quelques années

En juin 2021, à la suite de l’opposition de la Ville à un projet d’agrandissement massif de l’école Pierre-Boucher (de 14 à 35 classes), le CSSP avait modifié sa requête initiale et proposé plutôt 2 écoles de 16 classes chacune, l’une dans le secteur du Boisé et Harmonie, l’autre dans le secteur de Normandie.

La première de ces écoles est présentement en construction au parc de Normandie, mais la seconde ne verra pas le jour à court terme.

«Les cycles varient d’une municipalité à l’autre. Certaines sont en croissance, d’autres en décroissance ou en stabilité. Actuellement, Boucherville est dans un cycle stable», explique M. Lapointe.

Selon les projections du CSSP, la nouvelle école déjà en chantier suffira à répondre aux besoins des prochaines années. Ainsi, aucune demande additionnelle n’est à l’ordre du jour tant que la croissance démographique n’évolue pas à la hausse.

Retour en arrière

En 2020, la Ville de Boucherville avait pris une position ferme contre l’agrandissement de l’école Pierre-Boucher, préférant la construction de petites écoles de quartier à échelle humaine. Elle avait alors identifié un terrain près du centre multifonctionnel Francine-Gadbois pour accueillir la deuxième école.

Une demande pour une école de 24 classes dans ce secteur avait été formulée, mais n’a jamais été autorisée par Québec. Et aujourd’hui, le CSSP confirme qu’il n’est plus possible de la reformuler dans les conditions actuelles.