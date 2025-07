Les Filles d’Isabelle de Varennes célèbrent leur 60e anniversaire

Le Cercle Lajemmerais des Filles d’Isabelle de Varennes a récemment célébré ses 65 ans d’engagement communautaire à l’Espace des Bâtisseurs. Plus de 140 personnes étaient réunies pour l’occasion.



La soirée a notamment rendu hommage à l’engagement inspirant de Ginette Larose, régente du Cercle, et à l’ensemble des membres présentes, applaudies pour leur persévérance à faire rayonner la mission des Filles d’Isabelle.

La ministre de la Famille et députée de Verchères, Suzanne Roy, a rappelé à l’Assemblée nationale, ce printemps, la contribution précieuse du Cercle, et a profité de la célébration pour remettre un certificat de reconnaissance au Cercle ainsi qu’une médaille de l’Assemblée nationale à Mme Larose.

Tout au long de la soirée, les ex-régentes et les 22 membres présentes, dont certaines cumulent plus de 50 ans de service, ont été chaleureusement saluées. L’événement s’est déroulé dans une ambiance festive et émotive, ponctuée par un chant hommage spécialement composé pour l’occasion.