Indice du bonheur : les villes de la Rive-Sud où l’on est le plus heureux

Selon le plus récent Indice du bonheur Léger publié le 12 juillet, La Prairie est la ville du territoire couvert par Gravité Média où les citoyens sont le plus heureux. Avec un indice du bonheur de 76,2 sur 100, elle arrive au 8e rang des 50 villes mesurées dans le cadre de cette enquête. Suivent ensuite Brossard au 12e rang (75,3) et Salaberry-de-Valleyfield en 19e position (73,5).

Sept autres villes couvertes par Gravité Média se retrouvent parmi les villes mesurées : Boucherville (25e rang, indice de 73,2), Sainte-Julie (30e rang, 72,8), Longueuil (31e rang, 72,7), Saint-Constant (34e rang, 72,6), Varennes (35e rang, 72,4), Beauharnois (42e rang, 71,5) et Châteauguay (48e rang, 70).

Selon ce sondage, les villes où l’on est le plus heureux au Québec sont Saint-Augustin-de-Desmaures, Mont Saint-Hilaire et Blainville.

Si Montréal figure en 50e position (69,4), elle peut se consoler comme la seule parmi les plus grandes villes canadiennes, avec Mississauga, dont l’indice surpasse l’indice moyen national de bonheur (68,7).

Les répondants devaient se prononcer sur une série de questions concernant notamment leur bonheur, leurs valeurs, leur rapport à la consommation, leur regard sur la société, leurs relations interpersonnelles ou encore leur inquiétude face à l’avenir.

Léger a mené une enquête en ligne du 31 mars au 13 avril 2025 auprès de 39 841 Canadiens, dont 19 895 Québécois âgés de 18 ans et plus, parlant français ou anglais. Pour qu’une ville apparaisse dans le «top 50», il devait y avoir un nombre significatif de répondants résidant cette ville.

Au Québec

À l’échelle de la province, l’indice du bonheur se chiffre à 72,4 sur 100, faisant du Québec la province où les citoyens se disent le plus heureux.

Parmi les faits saillants, Léger note que 54% des Québécois disent que leur niveau de bonheur est resté le même.

Une part de 22% des répondants jugent plutôt que leur bonheur s’est détérioré, alors que 24% estiment qu’il s’est amélioré.

La Montérégie arrive au 12e rang sur les 16 régions du Québec. Dans la région, 21% se disent très heureux (ce qui est significativement plus élevé que la moyenne québécoise); 54%, heureux; et 25%, malheureux.

La Côte-Nord, la Mauricie et les Laurentides sont les régions ayant l’indice du bonheur le plus élevé.