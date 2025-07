Explorer la Montérégie sur l’eau : l’escapade rafraîchissante de l’été

Le soleil brille, le mercure grimpe, les vacances approchent… Et si cet été, on plongeait en Montérégie autrement? Avec ses rivières tranquilles, ses plages accueillantes et ses multiples options de location nautique, la Montérégie se transforme en une véritable oasis de fraîcheur à quelques kilomètres de la maison.



Kayaks, planches à pagaie, baignade ou farniente au bord de l’eau : tout y est pour vivre un été rafraîchissant… sans passer des heures sur la route.



Circuit 1 – Parc régional des Îles-de-Saint-Timothée, baignade et pause gourmande les pieds dans le sable

Matinée : Détente à la Plage du parc régional des Îles-de-Saint-Timothée, célèbre pour son sable fin et ses eaux claires. Sur place, louez un kayak ou une planche à pagaie et partez pagayer dans ce décor idyllique au coeur d’une nature verdoyante. Le site propose aussi une cantine avec crèmerie : parfait pour s’offrir une friandise glacée en gardant les orteils dans le sable chaud !



Pause gourmande : Pas besoin de rouler des kilomètres ! Entre deux baignades, tartelettes glacées ou sandwiches frais sont accessibles là même, à l’ombre des parasols. Une option pratique et rapide qui permet de rester dans l’ambiance plage.



Après-midi : Prolongez la journée en explorant à pagaie les petites îles environnantes ou relaxez tout simplement sur la plage. Pour les plus actifs, le site propose aussi des jeux d’eau et sentiers boisés, parfaits pour varier les plaisirs avant de rentrer. Pour les résidents de Salaberry-de-Valleyfield, l’entrée est gratuite et aucun billet n’est requis. Pratique!





Présentez-vous simplement au guichet avec votre preuve de résidence (carte Accès Loisirs/Accès Valleyfield). Pour celles et ceux qui n’y résident pas, petit conseil, procurez-vous vos billets pour la plage via internet! Le stationnement est également payant.



Circuit 2 – Rivière Richelieu & apéro accompagné de fromages fins



Matinée : Commencez votre journée au Centre de plein air Ronald-Beauregard, en plein coeur de Saint-Jean-sur-Richelieu. Pagayez tranquillement sur la rivière Richelieu et explorez ses rives verdoyantes.



Pause déjeuner : Juste à la sortie de l’eau, optez pour Les Berges de Saint-Jean à Saint- Jean-sur-Richelieu. Ce restaurant-bar et marina en bord de rivière offre une terrasse magnifique avec vue sur le Richelieu, une cuisine locale généreuse et un cadre parfait pour prolonger un moment de détente.



Après-midi : Poursuivez votre journée en douceur sur les rives du Richelieu — promenade à pied ou à vélo sur les pistes cyclables riveraines, ou embarquez pour une croisière avec Croisières d’Iberville pour découvrir la rivière Richelieu autrement ! Vous pouvez d’ores et déjà consulter les tarifs ici.



Terminez cette journée en beauté à la fromagerie Au gré des champs, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Après avoir visité les lieux, vous pourrez prendre le rythme des vaches suisses et vous prélasser au soleil, tout en dégustant les produits fins du terroir vendus sur place.



Circuit 3 – Boucherville, escapade nature et pique-nique gourmand



Matinée : Commencez la journée au Parc national des Îles-de-Boucherville, un véritable havre de paix à quelques minutes de Montréal. Que vous soyez amateur de vélo, de kayak ou simplement en quête d’un moment de détente, les sentiers, les aires de jeux d’eau et les activités nautiques sur place ont tout pour plaire !



Pause gourmande : Apportez votre pique-nique ! Le parc offre plusieurs aires aménagées et les barbecues portatifs sont autorisés – idéal pour un lunch convivial en plein air.



Après-midi : Après avoir profité des îles et de la nature environnante, prolongez la journée au Vignoble Domaine du Fleuve, tout près. Ce charmant domaine propose des dégustations dans un décor bucolique, parfait pour conclure l’escapade sur une note locale et savoureuse.



Attention, notez que le Parc national est payant (tarif journalier de la Sépaq).



Circuit 4 – Canal, culture et farniente



Matinée : Mettez le cap sur le Village des Écluses. Ce magnifique domaine entouré par l’eau est situé sur le lac St-Louis, à l’embouchure du canal de Soulanges, qui allie patrimoine, plein air et culture vivante. Louez un kayak ou une planche à pagaie pour naviguer doucement le long du canal. De retour sur la terre ferme, prenez le temps d’explorer le site à pied : tout l’été, des installations artistiques éphémères, des animations et des expositions extérieures ponctuent la visite pour surprendre et charmer les explorateurs d’un jour.



Pause gourmande : Restez sur place pour déguster un repas ou une collation locale — Des aires de pique-nique et des barbecues sont disponibles sur place. Ambiance conviviale assurée !



Après-midi : Envie de baignade ? Dirigez-vous à la Plage municipale de Saint-Zotique, à une vingtaine de minutes. Cette vaste plage de sable fin oQre des eaux peu profondes idéales pour les familles, ainsi qu’une foule d’activités nautiques : pédalos, paddle, glissade d’eau, aires de jeux et espaces détente.



À noter qu’il est préférable de réserver son entrée à la plage en amont en ligne, ici. Aucun billet ne sera vendu à l’accueil lorsque la capacité maximale sera atteinte.



Les deux sites offrent également des aires de pique-nique, des sentiers et des espaces parfaits pour des activités de plein air variées.



Circuit 5 – Découverte de la faune et la flore locales



Matinée : À Sorel-Tracy, le sentier du marais propose un tracé d’une longueur de 1,3 km. Grâce à sa tour et ses haltes, vous serez au coeur même du plus grand marais aménagé de l’est de l’Amérique du Nord.



Pause gourmande : Prenez une bouchée sur place grâce à l’offre de restauration, ou prévoyez un pique-nique dans les zones aménagées.



Après-midi : Envie d’un tour sur l’eau? Un service de location met à disposition kayaks de mer et canots. Si vous optez pour le tour de navette fluviale, un guide naturaliste vous fera connaître la beauté et la fragilité de ce milieu naturel. Autres occupations au programme : différentes activités en lien avec les milieux humides, centre d’interprétation sur la faune et la flore locales et visite de la boutique de souvenirs.



L’expérience Montérégie : fraîcheur, nature et accessibilité



La Montérégie est une région vibrante et diversifiée, qui offre une multitude d’activités, d’attraits historiques et d’endroits où se rafraîchir! La plupart des sites sont familiaux (et acceptent parfois même nos amis canins!) Plages surveillées, aires de pique-nique, sentiers nature, activités variées… tout y est pour combler petits et grands en toute tranquillité. Plaisir nautique, découvertes gourmandes et grands espaces : la Montérégie est plus que jamais votre terrain de jeu estival. Tout ça, à proximité de la maison! Alors, prêts à plonger ? Pour planifier votre prochaine sortie au bord de l’eau, visitez Montérégie | Tourisme Montérégie