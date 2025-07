Bruno Lavoie se porte candidat à la mairie de Varennes

Lors des deux dernières élections municipales, en 2017 et 2021, l’actuel maire de Varennes, Martin Damphousse, avait été élu par acclamation. Ce ne sera pas le cas cet automne alors qu’au moins un candidat à la mairie s’est manifesté pour tenter de déloger celui qui est à la tête de la Ville depuis 2009.



Bruno Lavoie a été coordonnateur au développement économique pendant plus de 18 ans au Centre local de développement de Marguerite-D’Youville et il est président depuis près de 10 ans de Mafra international, une entreprise qui a des projets dans le secteur des biocarburants en Côte d’Ivoire et au Sénégal.



Il est également connu sur le plan politique, car il a présidé l’Association du Parti québécois de Verchères durant 6 années. Il peut ainsi compter sur nombre de bénévoles afin de l’aider dans son porte-à-porte et pour faire sortir le vote le soir du 2 novembre.



Le candidat de 64 ans a tenu à préciser un point en entrevue : « Je ne suis ni à gauche, ni à droite, mais plutôt à l’extrême centre pour employer la formule consacrée. Il y a des bonnes idées à gauche comme à droite; je veux prendre ce qui est bon pour le citoyen».



Et des idées, il en a plusieurs à faire valoir. «Une ville de 10 000 habitants et plus, comme le proposait à l’époque la première ministre Pauline Marois, ne devrait permettre que deux mandats à ce poste, à moins que personne ne se présente pour se faire élire après ceux-ci.»



Au sujet de la rémunération du maire, il estime que sa tâche est d’être responsable de la saine gestion de l’administration municipale, mais également de représenter sa ville auprès de différentes instances. C’est pourquoi son salaire doit comprendre aussi d’être présent dans celles-ci, mais sans rémunération supplémentaire. «Ce n’est pas normal qu’un maire d’une ville de seulement 21 000 habitants soit le mieux payé au Québec», a-t-il mentionné en se basant sur les chiffres de 2023.



Un citoyen décisionnel



«Ce qui compte le plus est la transparence de l’administration municipale. Un comité de suivi externe à l’hôtel de ville, pour toute dépense, pour toute transaction, m’apparaît conforme à ce que je crois en termes de meilleure gestion des dépenses et investissements de la Municipalité.»



Le candidat se dit même en faveur d’impliquer les citoyens dans l’embauche des cadres de la Ville et dans l’administration générale de celle-ci.



M. Lavoie aimerait aussi mettre en place un comité visant à revoir les différentes réglementations municipales afin d’alléger certaines règles en matière d’aménagement urbain, comme celles touchant à la propriété individuelle.



«Le travail de maire doit être un travail d’équipe, ça ne doit pas être juste un one man show! J’entends valoriser énormément le travail des conseillers, qu’ils appartiennent à un parti politique ou qu’ils soient indépendants. Comme on dit : seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin!» de conclure le candidat.