Coup de pouce estival pour 155 jeunes

Un total de 155 emplois d’été ont été créés cet été dans la circonscription de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères grâce à un investissement de 650 000 $ du gouvernement fédéral dans le cadre du Programme Emplois d’été Canada.



Selon le député Xavier Barsalou-Duval, 72 projets ont été priorisés, permettant à des organisations locales d’embaucher des jeunes âgés de 15 à 30 ans pour la saison estivale. Les emplois offerts touchent une variété de secteurs, dont la restauration, l’histoire et le patrimoine, le sport, les municipalités, le bénévolat, la culture, les arts et l’environnement.



«Ces emplois permettent aux jeunes de vivre des expériences significatives, souvent en lien avec leur domaine d’études, tout en contribuant activement à leur communauté », a souligné le député.



Ce soutien contribue non seulement à enrichir le parcours professionnel des étudiants, mais aussi à répondre aux besoins de main-d’œuvre de nombreux organismes et entreprises de la région, précise le député.