ATPM: réservés aux 14 ans et plus

En ce début d’été, la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent rappelle que les trottinettes électriques, gyroroues et autres appareils de transport personnels motorisés (ATPM) sont autorisés sur la voie publique, mais qu’il faut obligatoirement porter un casque, avoir 14 ans et plus et, bien sûr, respecter certaines règles.



Le service de police précise que la vitesse maximale de ces appareils doit être limitée à 25 km/h ou moins et qu’ils peuvent être utilisés sur les routes dont la limite de vitesse ne dépasse pas 50 km/h et sur certaines pistes cyclables.



Les utilisateurs d’ATPM (trottinettes électriques, vélos électriques, véhicules gyroscopiques, véhicules semblables à des trottinettes avec siège ou trois roues) doivent être âgés d’au moins 14 ans, porter un casque et respecter les mêmes règles de circulation que les cyclistes, comme ne jamais circuler sur le trottoir.



La Régie souligne qu’il faut être âgé de 14 ans et plus pour utiliser une trottinette électrique, mais il faut avoir plus de 18 ans pour circuler en vélo électrique, à moins de détenir un permis de conduire pour cyclomoteur.



Les règles qui régissent la circulation de tels engins stipulent qu’il est entre autres interdit de porter des écouteurs, de transporter un passager et de circuler sur les trottoirs.



Le non-respect de ces règles peut entraîner une amende allant de 100$ à 200$ et les parents ou tuteurs d’un jeune de moins de 14 ans contrevenant au règlement peuvent également être tenus responsables.