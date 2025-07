Gaétan Marcil et Benoit Duval ont été écartés par le maire de Varennes

Le maire de Varennes n’a pas réagi lors de l’assemblée publique du 7 juillet à l’annonce du départ des conseillers Gaétan Marcil, Benoit Duval et Guillaume Fortier du Parti durable – Équipe Damphousse afin de siéger comme indépendants. Joint par La Relève, Martin Damphousse a tenu à mettre les pendules à l’heure dans ce dossier.



«En ce qui concerne Guillaume Fortier, il nous a annoncé il y a un mois environ qu’il a décidé qu’il ne se représenterait pas», a-t-il mentionné au sujet du conseiller qui avait été élu en 2021 et qui a choisi de se retirer pour des raisons familiales et personnelle.



Le maire a précisé qu’il avait l’intention de garder Guillaume Fortier dans son équipe, mais qu’il respectait sa décision. Toutefois, le maire ne comprend pas pourquoi il a décidé de quitter son parti pour siéger à titre d’indépendant. «Très souvent au cours des dernières années, il a encensé la Ville de Varennes, sa situation financière et même le maire», s’est étonné M. Damphousse.



Quant aux conseillers Gaétan Marcil et Benoit Duval, la situation est différente. « Il y a deux semaines à peine, ils ont dit qu’ils souhaitaient faire partie de mon équipe, mais moi je voulais du changement, un renouveau. Ils ne faisaient pas partie de mes choix. C’est une décision personnelle», a-t-il précisé en disant qu’il ne souhaitait pas développer davantage sur le sujet en public.

Lorsque les conseillers ont justifié leur décision en déplorant le manque de respect, d’intégrité et de transparence, le maire s’est dit surpris par ce revirement de situation. «Gaétan Marcil était au conseil depuis bientôt 16 ans et Benoit Duval depuis 8 ans et ils ne m’en ont jamais fait part. On voit parfois les priorités différemment, mais on travaille en consensus et, à la fin, tout le monde se ralliait», a souligné le maire en ajoutant que son «équipe est complète» et qu’il présenterait bientôt ses nouveaux candidats.