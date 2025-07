14,7 M$ de projets en 2026 à Sainte-Julie

La Ville de Sainte-Julie a dévoilé son programme triennal d’immobilisations 2026-2027-2028 lors de la séance publique du 8 juillet. Pour la seule année 2026, la Municipalité a des projets totalisant 14 686 900$ sur son territoire.



Le maire, Mario Lemay, a précisé toutefois que la Ville ne déboursera que 68,45% de ces investissements en 2026, c’est-à-dire un total de 10 052 567$ puisqu’elle pourra compter sur d’autres sources de financement, telles que des subventions.



«Les travaux sur les bâtiments totalisent 16% des investissements, ce qui représente un montant de 2 350 000$, a poursuivi le maire. Ce montant servira, entre autres, aux mises à jour des piscines extérieures, de la caserne incendie qui accueille dorénavant des pompiers 24 h par jour, et à la production de plans pour réaménager l’hôtel de ville afin de répondre notamment aux besoins grandissants de la Régie de police.»



Près de 10 M$ en travaux de génie sont prévus. La réfection de la rue de Normandie vient en tête de liste, en incluant le remplacement des infrastructures souterraines et l’ajout de mesures pour sécuriser les piétons et les cyclistes.



Des mesures pour améliorer la résilience aux changements climatiques, telles que la déviation du collecteur pluvial au bassin du parc Armand-Frappier et l’installation de régulateurs de débit sur les puisards d’égout pluvial dans le secteur de l’école du Moulin sont également prévues.



En ce qui concerne la future piste cyclopédestre entre Sainte-Julie et Boucherville, la Ville procédera à des validations sur le terrain et la réalisation des plans et devis en vue de sa construction qui ne sera pas entreprise à court terme toutefois.



«Les parcs bénéficieront de 615 000$ pour permettre, entre autres, l’ajout de haltes de repos, la réalisation de plan et devis pour une surface polyvalente couverte et la réfection et le réaménagement de parcs. De plus, cet investissement supportera la mise en valeur de la forêt nourricière et du parc des Étangs-Antoine-Charlebois, un milieu protégé», a conclu le maire.