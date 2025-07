Varennes: trois conseillers quittent le parti du maire

L’assemblée publique précédant les vacances d’été est traditionnellement la plus tranquille de l’année, mais pas cette fois, car trois conseillers municipaux ont annoncé le 7 juillet qu’ils quittaient le Parti durable – Équipe Damphousse afin de siéger à titre de conseillers indépendants, en expliquant qu’ils voulaient ainsi respecter leurs «valeurs premières qui sont le respect, l’intégrité et la transparence».



Les conseillers Gaétan Marcil, Benoit Duval et Guillaume Fortier ont décidé après mûre réflexion de siéger comme indépendants jusqu’à la fin de leur mandat. Ils rejoignent donc la conseillère Carine Durocher, qui a été élue en 2021 à titre de conseillère indépendante.



«Nous sommes convaincus qu’on peut réussir à avoir des échanges d’idées sains et respectueux, comme nous l’avons fait dans le présent mandat avec Mme Durocher, élue indépendante, qui a su être à l’écoute, partager ses idées et prendre des décisions avec nous dans l’intérêt de l’ensemble des citoyens», ont déclaré conjointement Gaétan Marcil et Benoit Duval dans un communiqué expliquant leur geste.

Pour sa part, Gaétan Marcil a expliqué lors de l’assemblée du 7 juillet : «À l’approche des élections de 2021, j’ai tenté de mettre fin à un projet qui, à mon avis, ne répondait pas aux intérêts de la population. Les quatre dernières années ont été difficiles. À quelques reprises, j’ai pensé sérieusement à devenir candidat indépendant et retrouver mon droit de parole. Mon amitié pour certains membres de l’équipe m’a fait changer d’idée. […] Le pouvoir, lorsqu’il n’est pas confronté à un contre-pouvoir, devient insidieux et malsain par définition.»

De son côté, c’est en faisant référence à son rôle d’enseignant depuis 23 ans que Benoit Duval a mis en lumière sa décision. «Chaque humain est important. À mes enfants, à mes élèves, je leur répète que, même si on est différent, qu’on nous étiquette, qu’on nous empêche de prendre notre place, qu’on nous décourage, qu’on nous juge et qu’on tente de nous faire croire que nos idées ne sont pas à la hauteur, il est important de se tenir debout, de croire en soi, d’être fier de qui on est, de prendre la place qui nous revient, malgré l’adversité.»



Quant à Guillaume Fortier, il a expliqué que c’est pour des raison familiales et personnelles qu’il a pris la décision de ne pas se représenter aux prochaines élections. «Au cours des derniers jours, j’ai poussé ma réflexion un peu plus loin et j’ai aussi pris la décision de terminer mon mandat à titre de conseiller indépendant», sans donner toutefois plus d’explication à ce sujet à l’assemblée.