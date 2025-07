La magie des bals viennois revit à Sainte-Julie

La magie des bals viennois promet d’enchanter les spectateurs alors que l’Orchestre Philharmonique du Québec, dirigé par Alexandre Da Costa, sera de retour à Sainte-Julie le mercredi 16 juillet, dans le cadre de la Soirée musicale du maire.



Pour l’occasion, l’orchestre composé de 17 musiciens présentera le spectacle Stradivarius à Vienne et convie les spectateurs à un voyage musical qui mariera les grands classiques aux arrangements contemporains. L’invité spécial de la soirée sera le chanteur Marc-André Fortin, qui se joindra à l’ensemble pour quelques pièces.



L’événement débutera à 19h dans le stationnement de l’école secondaire du Grand-Coteau (2020, rue Borduas) et les citoyens sont invités à apporter leur chaise pour profiter pleinement du concert. Le transport actif est encouragé et la ligne d’autobus 5 permettra de se rendre sur place, au départ du stationnement incitatif en direction de N.-P.-Lapierre/Montée Sainte-Julie.



«Ce concert s’annonce grandiose et constitue une belle occasion de rendre la culture accessible à tous, ici même à Sainte-Julie», a mentionné le maire, Mario Lemay, qui invite la population à se laisser bercer par les mélodies des valses viennoises.