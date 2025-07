Varennes: un leader de l’énergie renouvelable au Québec

Une Grande Rencontre tenue le 11 juin par la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud a permis de mettre en lumière que la Rive-Sud, en particulier Varennes, s’impose comme un pôle d’excellence en transition énergétique. On y retrouve plus de 7 500 emplois, 800 chercheurs, 12 filières actives ou en développement, alors que des investissements majeurs de l’ordre de 500 M$ sont prévus pour le seul territoire varennois.



Lors de cette rencontre, directeur général de la MRC de Marguerite-D’Youville, Sylvain Berthiaume, a dévoilé les faits saillants d’un rapport brossant un portrait des retombées économiques du secteur des énergies renouvelables sur le territoire.



M. Berthiaume a précisé qu’un pôle en énergie renouvelable est un écosystème régional dédié aux énergies propres. Il regroupe des acteurs spécialisés dans le développement, la recherche, l’innovation, la production et la gestion des énergies renouvelables.



Il a rappelé que c’est à Varennes qu’est née la filière batterie il y a plus de 50 ans, avec l’implantation de l’Institut de recherche en électricité du Québec, un jalon important dans l’histoire énergétique de la province.



De son côté, la MRC de Marguerite-D’Youville se démarque par la concentration d’acteurs impliqués dans la transition énergétique, alors que 12 filières sont présentement actives ou en développement dans le domaine de la production, de la distribution, du stockage, de la consommation ou de la valorisation.



À Varennes seulement, pas moins de 800 chercheurs travaillent dans l’un des trois centres de recherche en innovation énergétique, soit l’Institut de recherche d’Hydro-Québec, Canmet Énergie et l’Institut national de la recherche scientifique.



Ce pôle d’excellence en transition énergétique mobilise 156 fournisseurs à travers la Rive-Sud et ceux-ci bénéficient d’une proximité logistique stratégique avec les grands corridors de transport, dont le port de Montréal à Contrecœur et les principaux axes routiers.



Ce secteur à lui seul mobilise 7 500 emplois bien rémunérés et ce chiffre a connu une augmentation de près de 25% depuis 2023. Selon le directeur général de la MRC, ce secteur a même le potentiel pour doubler son nombre d’emplois d’ici un horizon de dix ans.



M. Berthiaume fait valoir que ces atouts continuent d’attirer les projets majeurs dans la région et il précise que plus de 500 M$ d’investissements stratégiques sont déjà engagés ou projetés, et ceux-ci combinent capitaux publics, privés et hybrides.



Il a conclu en précisant qu’une étude pour analyser la meilleure stratégie de développement d’un pôle en énergie renouvelable afin de maximiser les retombées économiques est en cours de réalisation en collaboration avec Espace stratégie et le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie. Le rapport est prévu pour cet automne.