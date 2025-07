Lancement du projet de promotion des marchés publics de la Montérégie

C’est à Varennes qu’a eu lieu le lancement officiel du projet de structuration et de promotion des marchés publics de la Montérégie.



Cette initiative vise à renforcer l’important rôle joué par les marchés publics en tant que moteur économique et social.



« Les marchés publics sont au cœur de notre identité et de notre fierté régionale. Ils créent des liens uniques entre producteurs et consommateurs et offrent une expérience humaine incomparable», a mentionné la coordonnatrice de la campagne de promotion régionale La Montérégie, le Garde-Manger du Québec, Dominique Blondin.



Plusieurs actions stratégiques et ciblées sont prévues afin de favoriser la collaboration entre les marchés et le partage de ressources pratiques, telles que la création d’un bottin de contacts destiné aux gestionnaires de marchés publics.



Une étude de cas sera menée sur la perception des prix en marché public comparativement à ceux en épicerie afin de mieux comprendre les comportements d’achat des consommateurs et d’ajuster les stratégies de sensibilisation en conséquence.



Les responsables comptent également développer des outils concrets pour les entreprises ayant un kiosque en marché public afin d’optimiser leur présence et leur performance sur le terrain.



De plus, une nouvelle vitrine numérique sera accessible via le site Web de La Montérégie, le Garde-Manger du Québec.