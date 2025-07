A-20 à Sainte-Julie: congestion importante à prévoir!

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a averti qu’une fermeture partielle de l’autoroute 20 en direction est entre Sainte-Julie et Belœil sera requise au cours de la fin de semaine du 11 juillet et cela devrait provoquer d’importants épisodes de congestion.



Cette fermeture est requise dans le cadre des travaux d’aménagement d’une voie réservée sur l’autoroute 20 dans cette zone.



Le ministère précise qu’il y aura fermeture partielle, soit une voie ouverte, dans le secteur de la sortie no 112 – R-223 / Belœil / Rue Richelieu / St-Marc-sur-Richelieu, de vendredi 22h à lundi 5h. Il devrait y avoir une congestion importante à prévoir en direction de Québec.



Il y aura fermeture de la sortie no 112 – R-223 / Belœil / Rue Richelieu / St-Marc-sur-Richelieu dès le vendredi 22h jusqu’à samedi 7h. La bretelle menant de la rue Serge-Pépin à l’autoroute 20 en direction est sera également fermée le samedi et le dimanche, de 9h à 18h. Le détour sera balisé par une signalisation temporaire.



Soulignons que le chantier peut désormais faire l’objet d’une surveillance par radar photo mobile parce que certains usagers ne respectent pas la limite de vitesse 80 km/h en dehors des heures de pointe.



Lorsqu’une infraction est décelée par un radar photo, aucun point d’inaptitude n’est porté au dossier du propriétaire du véhicule, mais le montant de l’amende est doublé quand l’infraction est commise dans une zone de travaux routiers.