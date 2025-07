Cyclisme : Sandrine Veilleux couronnée championne canadienne

La jeune cycliste bouchervilloise Sandrine Veilleux a été sacrée championne canadienne sur route U17 à l’issue d’une épreuve exigeante disputée le 28 juin à Saint-Georges-de-Beauce dans des conditions météorologiques difficiles.

Sous une pluie battante et par une température inférieure à 12 °C, l’athlète du Club cycliste de Boucherville, sélectionnée sur l’équipe du Québec, a remporté le sprint final au terme d’un parcours de 86 km. «C’était la course la plus importante de ma saison», a commenté Sandrine, visiblement émue après sa victoire.

Cette performance lui permet de décrocher un quatrième titre de championne canadienne en 2025. En avril dernier, lors des championnats canadiens sur piste disputés à Milton, en Ontario, elle avait déjà récolté trois titres nationaux, remportant les épreuves du kérin, du sprint individuel et de la poursuite par équipes. Elle avait également ajouté quatre titres de vice-championne aux épreuves de sprint en équipe, à la course aux points, au scratch et au madison.