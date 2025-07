Coupures au Cégep de Sorel-Tracy: les services aux étudiants intouchés

À la suite de l’adoption du budget par le conseil d’administration, le Cégep de Sorel-Tracy a indiqué que les coupures imposées par Québec dans le domaine de l’Éducation ne devraient pas affecter les services dispensés aux étudiants.



Ce constat s’expliquerait notamment par le fait que la hausse de la population étudiante engendre des revenus supplémentaires, ce qui se traduirait par une augmentation du financement du Cégep.



De plus, le budget démontre que les gains générés par les activités de la formation continue s’avèrent plus importants que l’an passé, particulièrement ceux de la reconnaissance des acquis et des compétences.



Ces deux éléments principaux, conjugués à une restriction importante des dépenses non salariales et au déficit autorisé ont permis entre autres de préserver les effectifs en place au Cégep de Sorel-Tracy. Soulignons à ce sujet que le conseil d’administration a adopté un budget de fonctionnement déficitaire de 325 000$.



Rappelons qu’en raison des compressions budgétaires historiques imposées dans le réseau collégial, le conseil d’administration du Cégep de Sorel-Tracy devait faire face à un manque à gagner de 1,3 M$ en ce qui concerne le financement pour l’année scolaire 2025-2026.