Vandalisme: un deuxième méfait en moins d’une semaine à Varennes

Après que des actes de vandalisme eurent été commis le 25 juin sur des modules de jeux du parc des Moussaillons, des gestes similaires ont été perpétrés cette fois au parc du Pré-Vert la fin de semaine dernière. La Ville a déploré la situation qui rend inopérant ces équipements pour un certain temps.



«Nous refusons de banaliser ces gestes. Des caméras de surveillance sont en cours d’installation au parc du Pré-Vert et du Portageur pour renforcer la sécurité», a notamment indiqué la Ville sur sa page Facebook.







Les gestes posés durant la fin de semaine ont suscité près de 200 réactions de la part de citoyens indignés en grande majorité. Une dame a pour sa part proposé une avenue qui diverge de la répression. «Une autre solution serait peut-être d’ériger un grand pan de mur où ces « artistes » pourraient exprimer leur art? Caméra ou non, il semble que rien ne les empêche de vouloir saccager les biens payés par les taxes de leurs propres parents!»



Un autre citoyen a tenu pour sa part à exprimer un point de vue qui se démarquait de l’ensemble des réactions. «Arrêtez avec « les jeunes d’aujourd’hui ». Ce n’est pas nouveau. Il y avait des graffitis sur les anciens modules il y a 15 ans. Il y en avait aussi dans les parcs quand j’y jouais il y a 35 ans. Les jeunes ne sont pas mieux ou pires qu’avant. Et de toute façon, on ne parle pas ici des jeunes en général, mais de CERTAINS individus, peut-être une, deux ou trois personnes.»