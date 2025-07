Six expositions à voir en plein air

Quand le beau temps se pointe le bout du nez, on a envie de profiter au maximum de la saison chaude. C’est possible de conjuguer l’art au plein air. Voici six expositions extérieures à voir cet été dans la région.

Châteauguay – Espace Gravel

L’exposition Si aujourd’hui pour demain est en cours jusqu’à la mi-septembre à Espace Gravel situé sur le terrain de la Maison LePailleur à Châteauguay. Les artistes Angèle Courville et Philippe-Emmanuel David présentent 20 photos sonores prises dans autant de municipalités au Québec.

Pour vivre l’expérience de l’exposition, nous sommes invités à apporter un téléphone intelligent ainsi qu’une paire d’écouteurs. Un code QR est associé à chacune des photos exposées. Celui-ci mène à un collage sonore enregistré dans la ville où la photo a été prise.

Châteauguay a la chance d’avoir sa propre photo sonore dans l’exposition. Les deux artistes ont visité les villes et rencontré des gens pour réfléchir à la question : Et si, aujourd’hui pour demain, on voyait grand ?

(54, boulevard Salaberry sud)

Candiac – Sentier des arts

La Ville de Candiac propose un musée à ciel ouvert dans le parc André-J-Côté. Cet été, le Sentier des arts accueille l’exposition de photos Plante Père de Kassandra Reynolds.

L’artiste propose une série de photographies poétiques dans lesquelles elle explore la relation entre l’horticulture et la vie humaine. On peut y avoir le jardin familial et le père de l’artiste qui y œuvre.

Mme Reynolds s’intéresse depuis plusieurs années à différents enjeux de société via son médium. Elle aborde entre autres l’écologie, l’intergénération, la résilience et l’identité dans son travail.

(116, boulevard Marie-Victorin)

Candiac – jardin de la bibliothèque

Lors d’une prochaine visite à la bibliothèque de Candiac, allez faire un tour dans le jardin derrière la bibliothèque, vous pourrez y voir l’exposition <@Ri>Une histoire sans mot<@$p> réalisée par l’artiste Petit Strudel et des élèves de l’école Jean-Leman.

(59, chemin Haendel)

Sainte-Catherine – Parc Optimiste

Jusqu’au 1er octobre, l’artiste Olivier Myre présente l’exposition <@Ri>Origami, la poésie en pli<@$p> dans le parc Optimiste. Comme le nom l’indique, l’artiste est maître de l’origami et propose des œuvres minutieusement pliées jamais découpées.

(5100, boulevard Marie-Victorin)

La Prairie – Sentier des arts

Il ne faut pas trop tarder puisque l’exposition se termine le 27 juillet, mais d’ici là il est possible d’aller faire un tour au Sentier des art à La Prairie pour admirer les œuvres de Zoé Boivin. L’artiste travaille en techniques mixtes sur toile, sur bois et sur papier. Elle présente des créations originales qui s’inspirent des caractéristiques uniques des nymphéas, des plantes aquatiques.

(500, rue Saint-Laurent, La Prairie)

Brossard – Parc Saint-Alphonse

Tout l’été, l’exposition L’histoire avec un grand A est présentée dans le parc Saint-Alphonse à Brossard. Elle vise à brosser un portrait historique du secteur A à Brossard. On y présente des éléments fondateurs du quartier qui sont commentés par des résidents du secteur.

(2500, avenue Athènes, Brossard)