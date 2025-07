Une nouvelle offre des Canadiens au varennois William Trudeau

Le Club de hockey Canadien a annoncé lundi que l’organisation avait soumis des offres qualificatives à plusieurs de ses joueurs, dont au défenseur de 22 ans natif de Varennes, William Trudeau.



Outre Trudeau, des offres similaires ont été soumises à l’attaquant Sean Farrell, au défenseur Jayden Struble ainsi qu’au gardien Jakub Dobes, dans le but de conserver leurs droits et de potentiellement leur donner un nouveau contrat.



Le Varennois a disputé 68 rencontres dans l’uniforme du Rocket de Laval cette saison, inscrivant cinq buts et ajoutant 14 mentions d’aide à sa fiche. Le défenseur gaucher a également un différentiel de +14 et il a écopé de 54 minutes de punition. En huit matchs de séries éliminatoires avec le Rocket, Trudeau a récolté trois mentions d’aide.



Rappelons qu’en octobre 2022, le joueur avait signé un contrat de trois saisons avec les Canadiens de Montréal. L’entente stipulait qu’il devait gagner 750 000$ par saison s’il évoluait dans la Ligue nationale de hockey (avec boni de signature de 92 500$), 80 000$ dans la Ligue américaine et 10 500$ au niveau junior.



Trudeau est un choix de quatrième tour des Canadiens en 2021. Il avait auparavant passé trois saisons dans l’uniforme des Islanders de Charlottetown dans la Ligue de hockey junior Maritimes Québec.



William Trudeau devrait prendre part au camp d’entraînement des Canadiens plus tard cet été.