Dans le ventre de la Centrale hydroélectrique de Beauharnois

La Centrale hydroélectrique de Beauharnois, dans la ville du même nom, compte parmi les plus grandes de sa catégorie sur la planète. Visiter les lieux, c’est pénétrer dans le ventre d’un géant.



La visite de près de 90 minutes comprend un arrêt au centre d’interprétation et un détour à même la Centrale. Ce dernier volet se fait à la marche.



50 éléphants d’Afrique et 3 piscines olympiques.



La Centrale hydroélectrique de Beauharnois, propriété d’Hydro-Québec, possède tous les atouts d’un géant. Elle fonctionne à l’aide de 36 groupes turbine-alternateur.

Chacun est doté d’un rotor de 300 tonnes dont le poids est comparable à 50 éléphants d’Afrique. Le débit de l’eau est puissant. Sur le site internet, Hydro-Québec fait mention de huit millions de litres d’eau par seconde. Il s’agit du contenu de trois piscines olympiques. La Centrale hydroélectrique de Beauharnois a été construite dans une forme linéaire. Elle s’étend sur 926 mètres, soit l’équivalent de près de 10 terrains de football.



Aux exploits réalisés au cours de la construction s’ajoute l’architecture. Le design de la Centrale s’inspire de l’Art Déco des années 1920. De quoi s’agit-il? L’architecture se distingue par ses «lignes pures», ses «compositions classiques» et son «allure robuste et fière», décrit Hydro-Québec.



Quatre visites se déroulent tous les jours, à des heures fixes, jusqu’à la fin août. Les visites quotidiennes, toujours quatre au total, sont organisées les samedis seulement de septembre à la mi-juin.



Avant de se rendre à la Centrale hydroélectrique de Beauharnois, il faut réserver au moins 24 heures à l’avance. Les visiteurs sont attendus 15 minutes avant le début de la visite. L’entrée est gratuite.



L’endroit est «partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite». Hydro-Québec ne recommande pas la visite aux enfants de moins de 2 ans.

Avant le départ de la maison, il faut avoir sur soi une pièce d’identité avec photo, le personnel de la Centrale demandera de lui présenter. Le port de souliers «plats et fermés» est obligatoire.



La sortie peut se prolonger après la visite des installations. Comment? En cassant la croûte sur l’une des tables à pique-nique aménagées sur le terrain.