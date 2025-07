Carte interactive sur l’écotourisme

L’organisme Ambioterra, voué à la promotion de la protection des milieux naturels et de la biodiversité à Saint-Chrysostome, lance la carte interactive d’un circuit éco-agro-touristique.



L’outil regroupe sept attraits établis dans les cinq MRC de la Montérégie-Ouest. Chaque site est identifié d’une icône sur la carte. Un simple clic permet d’accéder aux coordonnées de chacun. Au bas de la carte interactive, une fiche relatant l’histoire et décrivant les spécialités de chaque attrait est également accessible.



On peut se rendre chez l’un ou l’autre des participants du circuit pour découvrir la faune et la flore qui s’y cachent. D’autres intervenants donnent la chance aux passants de faire provision de produits locaux. La cidrerie et érablière artisanale Ferme Black Creek à Hinchinbrooke offre les deux volets. L’entreprise a comme voisin le mont Covey Hill. «L’écosystème de la Covey Hill, ce sont les poumons de la Montérégie-Ouest», souligne Priscilla Gareau, directrice générale de l’organisme Ambioterra.

La ville de Huntingdon s’est développée le long de la rivière Châteauguay. Le pont Powerscourt, reliant Hinchinbrooke et Elgin, constitue «le plus vieux pont couvert au Canada», indique Mme Gareau. «Le site est un attrait touristique pour les pêcheurs à mouche», poursuit-elle.



Ambioterra amplifiera la conservation de la biodiversité et d’écosystèmes via l’installation de panneaux d’interprétation et d’information sur les sept sites. «Il y aura au moins un panneau de sensibilisation sur la faune et la flore spécifique à chaque endroit, explique Mme Gareau. Chez les agriculteurs, il y aura un panneau de sensibilisation sur une pratique agroalimentaire mise en oeuvre pour diminuer l’impact sur l’environnement et valoriser leurs produits.» Des attraits s’ajouteront à la carte interactive au fil du temps.



Dans un avenir rapproché, Ambioterra fera naître une suite à la carte interactive du circuit éco-agro-touristique. L’organisme tiendra des ateliers immersifs et sorties guidées mensuels chez les participants. Le projet devrait prendre forme graduellement et commencer dès cet été à la Ferme Black Creek.