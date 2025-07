L’électricité démystifiée à Sainte-Julie

D’où provient l’électricité? L’Électrium à Sainte-Julie démystifie le tout.



L’énergie est générée par des sources extérieures. Le centre d’interprétation de l’électricité d’Hydro-Québec reproduit le parcours d’un électron d’une centrale hydroélectrique à une résidence. Voilà une façon intéressante de définir l’électricité; un concept abstrait pour plusieurs.



La nature produit également de l’électricité. La gymnote, une anguille aux organes électriques, constitue un exemple. La Mascotte de l’Électrium peut allumer 48 ampoules fluocompactes de 10 watts, peut-on lire sur le site d’Hydro-Québec.



Il existe un lien entre l’électricité et le corps humain. Le système nerveux central, un véritable réseau électrique, permet de courir, rêver, sentir, rire et goûter. L’électricité statique dans la chevelure… vous connaissez? Un générateur de Van de Graaff explique le processus.



L’Électrium traite de champs magnétiques via des stations diverses. Ces champs se situent derrière le processus d’orientation d’une boussole, entre autres. La tension, les circuits et champs électriques ainsi que les énergies renouvelables sont aussi abordés.

L’électricité pour les enfants



L’Électrium organise des ateliers d’initiation aux sciences pour les enfants de 6 à 12 ans. Les circuits électriques, le magnétisme, les courts-circuits et les générateurs électriques seront traités respectivement les 7, 14, 21 et 28 juillet. Les jeunes pourront s’éveiller aux réactions chimiques, le 4 août, micro-bit, le 11 août, l’électrochimie, le 18 août, et aux polymères, le 25 août.



À savoir avant d’en apprendre sur l’électricité



L’accès à l’Électrium est gratuit. Il faut toutefois réserver avant de se présenter. Les visites, de 90 à 120 minutes, se déroulent tous les jours de 9 h 30 à 17 h jusqu’à la fin août. De septembre à la mi-juin, l’Électrium ouvre ses portes tous les jours, sauf le samedi.