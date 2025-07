Cet été, on danse! : les meilleurs spots sur la Rive-Sud

Les soirées d’été s’animent au rythme des pas de danse sur la Rive-Sud, et c’est toute une ambiance qui s’installe à petits pas. Peu importe que vous soyez un pro du cha-cha-cha, un adepte de la danse en ligne ou un débutant curieux qui aime juste bouger et savourer la musique : tous sont les bienvenus sur les pistes de danse. Tour d’horizon sur ces petits bonheurs d’été qu’on ne voudrait jamais voir finir.



À Boucherville

L’un des meilleurs endroits pour danser durant les chaudes soirées d’été serait au centre urbain de Boucherville. C’est ce qu’affirment les passionnés de danse qui viennent de partout, depuis plusieurs années, pour piétiner le plancher de danse en vinyle.

Le centre de la Place Lionel-Daunais se transforme en effet en grande piste de danse deux soirs par semaine.

Les mardis dansants, du 18 juillet au 26 août, les gens qui aiment la danse en ligne se rassemblent. Des danseurs de tous âges, de toutes les habiletés, des couples, des amis, des célibataires, qui veulent bouger au même rythme, de 19h à 21h. Un professeur est même sur place pour faire la leçon.

Les mercredis, on change le tempo : la salsa est à l’honneur avec DJ Kimo. Chaud, rythmé, irrésistible. Jusqu’au 3 septembre de 19 à 22h.

À Brossard

Au Quartier DIX30, les Jeudis sont country. Sortez vos bottes et votre plus beau chapeau pour danser avec D.B. Country Pop, tous les jeudis de 18h30 à 21h.

À Candiac

À Candiac, avec le fleuve en arrière-scène, au parc André-J.-Côté, les soirées sont faites pour danser.

Et ça commence le 10 juillet avec une démonstration et une initiation à la danse Krump, de 19h à 20h.

Le 31 juillet, c’est soirée latine : salsa, merengue, bachata, sous les étoiles. Même heure, même poste, l’ambiance promet tout simplement d’être contagieuse.

Et tout le mois d’août, on change de style avec la danse en ligne. Les jeudis 7, 14, 21 et 28 août, de 19h à 21h. Pas besoin d’être un expert, il suffit juste d’essayer, de recommencer et de rire.

À Châteauguay

À l’Agora, sur le boulevard Maple, à Châteauguay, les mercredis de 19h à 21h, du 18 juin au 20 août (relâche le 9 juillet), on danse… en ligne. Ces soirées sont accessibles à tous.

Une ambiance qui donne le goût

Ce qu’on remarque? Tout le monde sourit. Ça jase, ça rigole, ça danse. On voit des jeunes, des moins jeunes, des couples passionnés et des solos heureux de faire partie du mouvement Ces soirées-là sont faites pour le plaisir.