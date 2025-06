Police: hausse marquée des crimes à caractère sexuel

La Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent a déposé le 18 juin son bilan de l’année 2024 et celui-ci fait état d’une augmentation de 6% des crimes contre la personne et des interventions en lien avec la santé mentale, alors que les crimes à caractère sexuel affichent une hausse marquée de 11%.



«Le taux de criminalité est demeuré relativement stable, mais certains types d’infractions ont connu des hausses notables, notamment les méfaits et les introductions par effraction, qui restent des enjeux récurrents en banlieue de Montréal. Les crimes économiques, notamment la fraude, continuent de prendre de l’ampleur et nécessitent une vigilance accrue de la part de nos citoyens et de nos policiers», a expliqué le directeur, Marco Carrier.



La Régie a également constaté une hausse substantielle des délits commis sur le Web comme les fraudes, mais en contrepartie, il y a eu en 2024 une baisse en volume de 16% en matière de crimes contre la propriété, notamment concernant les vols de véhicule.



Les crimes à caractère sexuel affichent une augmentation marquée de 11% en 2024. Face à la hausse de ces plaintes en lien avec des infractions d’ordre sexuel – ou se rapportant à la violence conjugale ou intrafamiliale – la Régie a relocalisé l’équipe d’enquêteurs des crimes contre la personne dans un local indépendant et éloigné du poste de police.



Cette équipe est composée d’une unité spécialisée en violence sexuelle, conjugale et intrafamiliale, chapeautée par deux sergents-détectives. L’équipe est également soutenue par trois intervenantes, soit une de l’organisme Entraide pour hommes (auteurs et victimes), une coordonnatrice des maisons d’hébergement et une intervenante du Centres d’aide aux victimes d’actes criminels.



Le local est équipé d’une salle d’entrevue vidéo, un salon d’accueil pour les familles avec jouets à la disposition des enfants, une salle de rencontre et une salle de visioconférence pour faciliter les communications et les rencontres entre les procureurs et les victimes.



Le directeur a indiqué que près de 12 722 dossiers opérationnels ont nécessité des démarches d’enquêtes et près de 1 719 dossiers ont requis un suivi, soit 13,5% des dossiers ouverts en cours d’année.