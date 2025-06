Île Saint-Bernard : gastronomie, nature et bien-être au rendez-vous

L’île Saint-Bernard est un incontournable dans la région de Châteauguay, que ce soit pour se ressourcer en nature, goûter à de la cuisine locale de qualité ou encore pour relaxer. Voici un aperçu de ce qu’on peut y faire cet été.

Bain de nature

Le Refuge faunique Marguerite-D’Youville, qui occupe une partie de l’île, propose huit kilomètres de sentiers aménagés pour décrocher du brouhaha quotidien. Cet été, l’équipe d’Héritage Saint-Bernard, qui gère le site, propose aussi différentes activités pour connecter avec la nature. Une excursion en rabaska sur les rives de l’île est prévue les samedis 12 et 19 juillet, de 10 h à 12 h. L’inscription est obligatoire.

Le samedi 9 août, de 19 h à 21 h, une balade au crépuscule aura lieu en compagnie d’un naturaliste. L’avantage est qu’à cette heure, plusieurs animaux comme les ratons laveurs, les renards et les chauves-souris sont particulièrement actifs. L’inscription est aussi obligatoire.

Sur l’autre portion de l’île Saint-Bernard, qui appartient à la Ville de Châteauguay, il est aussi possible de s’y promener pour y admirer un coucher de soleil sur le lac Saint-Louis ou encore pour replonger dans l’histoire des Sœurs grises qui y ont vécu pendant de nombreuses années.

Bonne bouffe et spa

On peut y casser la croûte et profiter de la magnifique terrasse du Bistro La Traite et de ses produits du terroir ou encore se rafraichir avec une crème glacée à la Crèmerie Chez Flo.

Pour relaxer, on peut aller faire un tour à l’Hôtel Manoir D’Youville et profiter d’un soin spa ou d’un des forfaits proposés.

L’hôtel Manoir D’Youville présentera la 4e édition de son bal en noir au Clair de lune le 22 août. Il s’agit d’un souper champêtre extérieur. Les billets sont en vente sur le site du Manoir.

Navette

Comme l’île est populaire et le stationnement restreint, une navette est offerte entre le stationnement satellite situé à l’intersection de la rue Notre-Dame Nord et du chemin Saint-Bernard et l’île. La navette roule en continu les samedis, dimanches et jours fériés entre 11 h et 18 h, et ce jusqu’au 13 octobre.