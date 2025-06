14 sorties culturelles gratuites et incontournables à Boucherville

Des spectacles en plein air, des découvertes musicales, des contes pour petits et grands… Cet été, Boucherville déborde d’activités culturelles gratuites. Voici 14 rendez-vous à inscrire à votre agenda.



Les spectacles à la place de l’église Sainte-Famille



Chaque mercredi soir, la place de l’église Sainte-Famille dans le Vieux-Boucherville, devient la scène d’artistes québécois populaires et de nouveaux talents. Dès 19h30 Des Airs Desjardins propose une programmation éclectique qui attire les foules.





• 9 juillet : Le trio originaire du Nouveau-Brunswick Les Hay Babies. La première partie du spectacle sera assurée par Ariel, lauréate du concours Ma Première scène en 2025.

• 16 juillet : Guylaine Tanguay

• 23 juillet : Paul Piché

• 30 juillet : JoshUa2 – hommage à U2

• 6 août : Alpha Rococo



Les Rendez-vous champêtres



Plus tranquilles mais tout aussi riches, ces concerts intimistes sont parfaits pour les curieux et les mélomanes. Installez-vous dans un cadre enchanteur, au Parc de la Mairie, et laissez-vous surprendre par des sonorités du monde.



• 13 juillet, à 14h: Shesh-Besh (duo guitare classique et oud)

• 27 juillet : Éphémère, avec le groupe Manéla Quartet (guitare, violon, contrebasse, batterie)

• 10 août : Dans l’univers d’Astor– voyage musical et narratif inspiré d’Astor Piazzolla.



Les Contes au jardin



Les dimanches après-midi, direction de l’imaginaire! Trois rendez-vous pour émerveiller petits et grands au parc de la Broquerie.



• 20 juillet, 14 h : La soupe à Florencia avec Caroline Beausoleil-Legault

• 3 août : Une fin de loup, avec Petronella Van Dijk

• 17 août : La Lavandière d’Hochelada, avec Danielle Godin accompagnée du musicien Benoit Bourque



Piano public

Le piano public est de retour jusqu’au 29 septembre sur la terrasse du Café du Centre d’art. Faites vibrer les touches et laissez aller votre créativité… ou simplement profitez du moment!



Trois performances à ne pas manquer :



• 19 juin, 17 juillet et 21 août, de 13h à 14h30

Le pianiste professionnel Simon Gladu y offrira des prestations gratuites, virtuoses et décontractées, pour le plus grand plaisir des passants.





Musique et ambiance festive, il y a sûrement un rendez-vous pour vous !