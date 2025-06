Festi-Pétanque la Marseillaise: des champions du monde à l’oeuvre

Pour sa 18e édition, le Festi-Pétanque la Marseillaise à Longueuil accueillera du 31 juillet au 3 août de nombreux joueurs mondiaux qui ont été champions du monde de leur sport, dont Phillipe Quintais. Il a fait partie à 15 reprises de l’équipe française championne du monde de pétanque.

Rendez-vous annuel pour les joueurs québécois, le Festi-Pétanque reçoit de plus en plus de joueurs européens et américains, élevant ainsi le niveau de jeu.

Que ce soit pour les tête-à-tête très relevés du vendredi et samedi soir ou pour le concours principal en triplettes le samedi et dimanche, chaque partie représente pour les participants un défi, car le but est de se classer en championnat et de faire la grande finale, le dimanche après-midi.

Le parc St-Mark dans l’arr. du Vieux-Longueuil prend des airs de Provence avec ses kiosques et ses terrains de pétanque.

Événement chouchou

«Le Festi-Pétanque est ce que l’été devrait être; jouer dehors, rencontrer des amis et surtout avoir du plaisir, résume le club organisateur. Il est devenu avec le temps, un rendez-vous annuel autant des joueurs d’ici que ceux à l’international. Sa réputation n’est plus à faire, son organisation roule comme du papier à musique, l’atmosphère est conviviale et le spectacle est relevé.»

Le club organisateur invite la population à assister à des parties de pétanque de haut niveau en plein cœur du Vieux-Longueuil, du 31 juillet au 3 août.

Le Festi-Pétanque prend vie grâce à la Ville de Longueuil qui aménage les aires de jeux, à la Fédération de pétanque du Québec qui fête ses 70 ans et à tous les partenaires.