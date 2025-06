Activités estivales à Sainte-Julie: bouger, danser, s’amuser

L’été c’est fait pour relaxer, mais c’est aussi parfait pour bouger, s’amuser et danser! Pour ceux qui ont le goût de tout ça, la programmation estivale de la Ville de Sainte-Julie est tout indiquée.



Si vous avez des fourmis dans les jambes et que l’envie de danser cet été s’empare de vous, prenez note que les soirées dansantes sont de retour à la place publique à l’angle du boulevard Saint-Joseph et de la rue Principale, de 19h30 à 22h. Le samedi 12 juillet, ce sera ambiance électrisante avec DJ Eriq, alors que les amateurs de salsa feront monter la température de quelques degrés, le 9 août.



Si l’envie de bouger vous prend, il y a aussi des entraînements en plein air gratuits qui sont offerts toutes les semaines sur la piste cyclopédestre au bout de la rue Comtois, au parc Edmour-J.-Harvey et au parc du Sorbier. Les cours (cardio en famille, cardio mix en plein air, parcours santé pour aînés, parcours santé et yoga pilates en plein air) se tiennent les lundis, mardis, mercredis et jeudis en après-midi ou en soirée. Aucune inscription n’est requise.



Jazz, pop, soul et rythmes cubains seront en vedette dans le cadre d’une série de spectacles musicaux sur le parvis de l’église de Sainte-Julie, tous les mercredis à 19h, du 2 juillet au 20 août (à l’exception du 16 juillet). Les 23 juillet et 13 août, l’ambiance débordera jusqu’à la place publique pour permettre aux spectateurs de bouger au rythme de la musique.



Le 16 juillet à 19h, place à la Soirée musicale du maire près du stationnement de l’école secondaire, qui mettra en vedette l’Orchestre philharmonique du Québec, sous la direction d’Alexandre Da Costa, avec Marc-André Fortin comme artiste invité.



Du cinéma en plein air sera aussi présenté tous les mardis, du 8 juillet au 5 août à la pente à glisser, dès le coucher du soleil. Sonic 3, Amis imaginaires, Mlle Bottine, Transformers Un et Minecraft seront à l’affiche.



Une fable théâtrale pour les 4 à 8 ans, Alix et le Loup, sera présentée le 10 juillet à 18h30 au parc du Moulin. L’activité est gratuite, mais les personnes intéressées doivent s’inscrire sur Sport-Plus.