Un nouveau lien espéré… entre Sainte-Julie et Boucherville

La Ville de Sainte-Julie a procédé le 26 juin à l’inauguration de la piste multifonctionnelle entre le rang de la Vallée et le boulevard Armand-Frappier.



La Municipalité a indiqué que cette piste a été conçue spécialement pour favoriser le transport actif et sécuritaire, particulièrement pour les résidents qui habitent aux environs du nouveau quartier Vilamo.



Sainte-Julie a précisé que ce projet a été rendu possible grâce à une aide financière couvrant 50% des coûts totaux, dans le cadre du Programme d’aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains et le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec.





Sur la page Facebook de la Ville, des citoyens se sont réjouis de cet ajout au réseau, tout en espérant bientôt qu’un nouveau lien puisse être inauguré avec Boucherville. Un d’entre eux a souligné : «Il y a une belle piste sur Montbrun, mais pour s’y rendre à partir de Sainte-Julie, très dangereux sur de Touraine».



À ce sujet, le maire Mario Lemay avait précisé il y a quelques mois en assemblée publique qu’un tel projet de piste cyclable entre Sainte-Julie et Boucherville existe, mais qu’il est conditionnel à une subvention de la Communauté métropolitaine de Montréal.



M. Lemay avait précisé que ce serait une piste cyclable hors rue, que le projet «tient à cœur» le conseil, mais en tempérant qu’il ne prévoit pas que ce lien verra le jour avant 2027.