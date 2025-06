Longueuil Comique Fest : festival ouvert 

Longueuil, ville du rire. Pour la deuxième année, le Comique Fest s’y installe avec ses 27 spectacles et plus de 80 humoristes. De quoi réjouir Stéphanie Vandelac, co-animatrice du podcast Couple ouvert et fière marraine de l’événement.

Elle estime avoir une grande chance de faire la promotion de cet événement. Et ce, pour plus d’une raison. «L’an passé, on avait participé avec la présentation du 200e épisode de Couple ouvert qui avait été une grosse fête, se souvient-elle. Je suis aussi résidente de Longueuil et je trouve ça super important de participer à la vie culturelle de ma ville.»

Montréal a eu Juste pour rire, Québec a ComediHa et Longueuil dispose désormais d’une place de choix dans l’écosystème du rire de la province.

«Le spectacle que je fais avec Thomas Levac, si on le faisait juste à Montréal ou Québec, je pense que ce serait ennuyant, évoque-t-elle. C’est chouette d’aller voir les gens chez eux, de leur permettre d’aller s’amuser proche de leur maison, aller au resto, etc.»

Pour tous les goûts

Le Longueuil Comique Fest propose de nombreux spectacles variés. Des concepts différents permettront de voir des humoristes établis comme Neev, Michelle Desrochers ou Richardson Zéphyr partager la vedette avec des nouveaux venus comme Alexis Fortin et Laurie Théroux.

Sketchs, musique et comédie musicale déjantée sont au menu du 10 juillet au 8 août.

«J’ai le rire facile alors un vieux Looney Tunes ou un podcast très improvisé, mais rempli d’authenticité, je vais rire fort, assure Stéphanie Vandelac. Quand je regarde la programmation du Longueuil Comique Fest, j’y vois des découvertes. Je constate que les artistes sont mis de l’avant. On peut faire confiance aux programmateurs et tenter la chance avec les spectacles proposés.»

La programmation complète est disponible en ligne au : lepointdevente.com/billets/lcf.

Toujours surprise

Parlant de prise de risque, elle-même en a pris un en 2020. En pleine pandémie, alors qu’elle écoulait un heureux congé de maternité, elle s’est lancée à fond dans le balado Couple ouvert avec son conjoint Thomas Levac.

«Je suis surprise tous les jours du succès du podcast, laisse-t-elle entendre. J’ai de la misère à expliquer les clefs de ce succès.»

Le segment des dates qui conclut chaque épisode se veut souvent un délire grivois dans les tentatives de rencontres amoureuses de leurs auditeurs. «On a vu neiger, alors on se dit que rien ne peut plus nous surprendre; mais chaque semaine, on se dit « voyons donc! », explique la co-animatrice de ce balado déjà primé au gala Les Oliviers. Une travailleuse sociale m’a déjà dit qu’on était un podcast de post-trauma-bonding [quand une victime développe un lien émotionnel fort envers quelqu’un qui lui cause pourtant des souffrances].»

Pour Stéphanie Vandelac, donner une voix à ces récits à quelque chose de rassurant pour les auditeurs qui croient qu’ils ont une mauvaise étoile en amour.