La Route du Richelieu se dévoile : un week-end riche en découvertes

Les 28 et 29 juin 2025, la Montérégie vous invite à vivre une escapade unique sur la Route du Richelieu. À l’occasion de la toute première édition de ses Portes ouvertes, huit entreprises lèveront le voile sur leurs secrets bien gardés à travers des expériences signature : croisières historiques, dégustations champêtres, balades culturelles et ateliers gourmands. Une fin de semaine festive à savourer sans modération — et qui pourrait même vous faire gagner gros.

Une Route, mille façons de vivre l’expérience du temps

À moins d’une heure de Montréal, la Route du Richelieu représente le patrimoine de la rivière Richelieu en Montérégie. Pour célébrer ce territoire riche en patrimoine, les entreprises participantes s’associent à Tourisme Montérégie pour offrir un programme sur mesure lors de ce lancement grand public de cette nouvelle saison estivale.

Durant deux jours, le public pourra vivre une série d’activités exclusives — dont certaines seront prolongées tout l’été — pour explorer autrement cette région authentique, où chaque détour raconte une histoire.

Riche en découvertes

Sorel-Tracy s’affirme comme une escale incontournable pour les amoureux d’art et de mémoire vivante. Le Centre d’arts contemporains du Québec à Sorel-Tracy y proposera deux expositions inédites ainsi qu’une promenade muséale en plein air jalonnée de 30 œuvres, le long d’un sentier fraîchement réhabilité.

Une terrasse animée permettra de profiter pleinement de ce moment en nature et en culture. À quelques pas, la Maison des gouverneurs invite les visiteurs à participer à une œuvre collective signée Laurianne Choquette, dans un tout nouvel espace créatif qui vibrera tout l’été au rythme des ateliers.

Plus au sud, le Festival Chants de Vielles (MRC de La Vallée-du-Richelieu) animera un pôle touristique, l’Espace Route du Richelieu, où l’on pourra écouter des contes vivants, rencontrer des artistes et même monter à bord d’un bateau-dragon pour une balade chantée. Chaque jour, des chanceux recevront un passeport d’accès quotidien au festival.

Enfin, les Croisières d’Iberville, à Saint-Jean-sur-Richelieu, offriront le 29 juin une traversée guidée par la romancière et historienne Louise Chevrier. Une plongée intime et littéraire dans l’histoire fascinante de la rivière Richelieu, accompagné d’un mocktail.

Riche en saveurs

Côté terroir, les plaisirs gustatifs ne sont pas en reste. À Lacolle, la Ferme du Mihouli réserve de belles surprises : un tout nouveau restaurant, des hébergements douillets, un champ de marguerites pour flâner, un tournoi de barbote, et même un atelier d’adoption de kiwis ! Leurs pizzas artisanales devraient certainement séduire petits et grands gourmands.

Le Domaine Amalgames, vignoble de Saint-Blaise-sur-Richelieu, proposera lui une dégustation de fromages et charcuteries accompagnée de trois vins locaux, dans un cadre bucolique au cœur des vignes. Une visite guidée complète — du chai à la terre — viendra compléter l’expérience.

Non loin, la ferme brassicole Terre à boire convie le public à une journée festive autour de la bière locale et de la cuisine de rue. Terrasse, champs d’orge, balançoires, soccer et animations gourmandes rythmeront cette escale familiale et décontractée.

Les amateurs de douceurs y trouveront aussi leur compte : le 28 juin, Treize Chocolats, à Saint-Jean-sur-Richelieu, ouvrira exceptionnellement ses coulisses. L’occasion de rencontrer les chocolatiers, goûter leurs créations, explorer un mini marché d’artisans invités, puis se détendre à l’espace « Chocolat Chaud » ou déguster un plat maison au restaurant Belgo.

Un concours pour prolonger l’été

Cerise sur le sundae : du 28 juin au 1er septembre, un concours permettra aux visiteurs de gagner deux forfaits inspirés des expériences de la Route du Richelieu. Il suffira de scanner un code QR dans chacun des lieux participants pour accéder au concours et multiplier ses chances de gagner.

Un rendez-vous à ne pas manquer

Festif, authentique et immersif, ce week-end de Portes ouvertes promet d’éveiller tous les sens. Une belle occasion de (re)découvrir la Montérégie autrement, en prenant le temps de savourer son histoire, sa nature, sa créativité et sa gastronomie.

À vos agendas : les 28 et 29 juin, cap sur la Route du Richelieu. Vous en ressortirez enrichis… et peut-être même gagnants !