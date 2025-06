La Route du Richelieu : une escapade riche en découvertes à deux pas de Montréal

À seulement 20 minutes de Montréal, la Route du Richelieu en Montérégie est une véritable invitation à ralentir et à redécouvrir le territoire. Cette route touristique de 260 kilomètres longe les deux rives de la rivière Richelieu, de Lacolle à Sorel-Tracy, en passant par Saint-Jean- sur-Richelieu, et propose un itinéraire ponctué de paysages variés, de trésors patrimoniaux et de rencontres inspirantes. Que ce soit pour une escapade à vélo, en voiture, en moto ou même sur l’eau, cette route offre un parfait équilibre entre nature, histoire et plaisirs gourmands.

Riche en histoire

La Route du Richelieu traverse plusieurs villages pittoresques où forts, musées et sites patrimoniaux racontent les grands moments de l’histoire de la Nouvelle-France et des Patriotes. Ces lieux, chargés de récits, offrent une immersion chargée d’émotions. Le lieu historique national Fort-Lennox, le lieu historique national du Fort-Chambly ou encore la Maison Nationale des Patriotes permettent de découvrir un pan essentiel de l’histoire du Québec, dans un décor naturel apaisant.

Riche en paysages

Chaque détour dévoile un nouveau point de vue sur la rivière et ses berges verdoyantes. Les amateurs de vélo seront comblés par la piste du Canal-de-Chambly, faisant partie de la Route verte, considérée comme l’une des plus belles pistes cyclables du Québec. La portion entre Chambly et Saint-Jean-sur-Richelieu est particulièrement prisée pour sa tranquillité et ses paysages riches en biodiversité.

Riche en saveurs

Tout au long du trajet, les saveurs locales sont à l’honneur. Haltes gourmandes, marchés fermiers, microbrasseries et restaurants chaleureux ponctuent la route. L’occasion de découvrir une gastronomie simple et généreuse, reflet d’un terroir riche en produits : fromages, érable, fruits de saison, mais aussi bières artisanales comme la Blanche de Chambly ou la Richelieu IPA, directement inspirées de la rivière.

Riche en culture

La Route du Richelieu est aussi un corridor culturel dynamique. Galeries d’art, ateliers d’artisans, œuvres publiques et festivals animent la région, particulièrement en été. On y sent une effervescence artistique portée par une communauté riche en talents, où nature et culture dialoguent harmonieusement.

Quatre faits étonnants sur la rivière Richelieu

1. Une autoroute avant l’heure

Avant les routes modernes, la rivière reliait Montréal à New York via le lac Champlain.

2. Forts en série !

Le Richelieu a été le théâtre de nombreuses batailles historiques.

3. Anguille sous roche ?

Des milliers d’anguilles d’Amérique remontent la rivière pour se reproduire.

4. Terrain de jeux nautiques

Du kayak au paddleboard, la rivière attire les amateurs d’activités sur l’eau.

Une escapade tout en douceur

Accessible en toutes saisons, la Route du Richelieu est une destination idéale pour ralentir et se reconnecter à l’essentiel. Que vous soyez passionné d’histoire, amoureux de nature ou fin gourmet, vous trouverez sur cette route un concentré de ce que la Montérégie a de plus riche à offrir.

Pour planifier votre prochain arrêt sur la Route du Richelieu, rendez-vous sur le site de Tourisme Montérégie !