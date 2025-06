Écrasement d’un hélicoptère sur la Côte-Nord : un Longueuillois parmi les victimes

Sébastien Groulx est l’une des quatre personnes décédées dans l’écrasement d’un hélicoptère d’Airmedic sur la Côte-Nord, le 20 juin. Il a été formellement identifié par le Bureau du coroner ce 27 juin. Cet infirmier et ancien athlète olympique en haltérophilie était âgé de 50 ans.



«Son parcours incarne l’excellence, la rigueur et une profonde générosité», décrit Airmedic sur sa page Facebook, à propos de cet «être humain extraordinaire».



M. Groulx travaillait depuis décembre 2020 chez Airmedic, où il a contribué à former une part importante de l’équipe médicale.



Auparavant, il a travaillé durant 13 ans à l’Hôpital Charles-Le Moyne, d’abord dans l’équipe volante, puis en soins d’urgence, comme précepteur.

«Sébastien brillait autant par ses compétences cliniques que par sa passion profonde pour son métier, indique l’entreprise basée dans l’arr. de Saint-Hubert. Toujours prêt à répondre à l’appel, il s’impliquait dans des projets porteurs de sens. Il savait que derrière chaque vol, il y avait une vie à protéger, une famille à rassurer.»





Sur le plan personnel, il est présenté comme une personne attentionnée, humble et rassembleuse.



«Sébastien laisse une empreinte profonde dans nos vies, dans notre équipe, et dans notre cœur collectif. Il nous manque déjà, mais son héritage vivra à travers chacun de nous. Il reste à jamais un héros», conclut le message sur les réseaux sociaux.



Rappelons que le 20 juin, l’hélicoptère effectuait un vol d’évacuation médicale de nuit pour récupérer une personne à une pourvoirie au lac Watshishou. Selon le Bureau de la sécurité des transports du Canada, c’est après avoir redécollé que l’appareil a touché le lac et a coulé. Un des occupants a pu s’extirper de l’hélicoptère et nager jusqu’au rivage.



Les quatre victimes ont été retrouvées le 25 juin. Les autres victimes sont Sébastien De Lutio (50 ans, de Lac-Beauport), Olivier Blouin (25 ans, de Pont-Rouge) et Claire Tripp, (78 ans, du Maine)



La coroner Dre Marie-Ève Morisset a été mandatée pour mener les investigations. «Elle est à pied d’œuvre pour recueillir toutes les informations qui lui seront nécessaires pour faire la lumière sur les causes probables et les circonstances entourant ces décès», décrit le Bureau du coroner.



Le processus d’investigation est confidentiel jusqu’à la diffusion de son rapport.