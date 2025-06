Longueuil: la programmation culturelle en 12 événements

À travers les prestations de cirque, les ateliers divers, les spectacles du mercredi, du jeudi et du vendredi aux quatre coins de Longueuil, la programmation culturelle regorge d’événements de toutes sortes, pour petits et grands. En voici 12, triés sur le volet.

Atelier de céramique en extérieur

Les samedis 5 et 12 juillet, 9h à 12h

L’artiste Violette Dionne dirigera un atelier de céramique en extérieur, «Venez mettre la main dans l’argile pour réaliser une œuvre originale et déjantée», telle est l’invitation! L’atelier sera offert par des animateurs spécialisés. Les œuvres de Violette Dionne sont présentées à la Maison de la culture Marcel-Robidas. Pour tous. C’est gratuit. À l’édifice Marcel-Robidas – Maison de la culture

Pour devenir king ou queen de la danse en ligne !

Les mercredis, jusqu’au 27 août, de 19h à 21h

La famille D.B Country pop propose un premier 30 minutes d’apprentissage de danse en ligne, suivi de danse sur des demandes spéciales. C’est gratuit. À la Placette St-Jean-Baptiste, voisine de la Maison de la culture Marcel-Robidas

Collins Gabriel

16 juillet, 19h30 à 20h45

Pour les nostalgiques ! Le trio Collins Gabriel revisite la musicographie de Phil Collins et Peter Gabriel dans un spectacle unique. Pour tous. C’est gratuit. Annulé en cas de pluie. Au parc Empire.

Spectacle surprise !

18 juillet, 19h30 à 20h45

Le 18 juillet montera sur la scène du parc St.Mark… un artiste surprise. Son identité sera dévoilée sur la page Facebook «Longueuil est culture!» Mais pourquoi ne pas tenter une sortie à l’aveugle et garder le mystère jusqu’à la toute fin? Annulé en cas de pluie. Apportez vos couvertures et vos chaises.

Gilbert Lachance

24 juillet, 19h30 à 20h45

Les talents pianistiques et d’acteur de Gilbert Lachance sont mis de l’avant dans cette prestation instrumentale où il fait entendre ses compositions au piano. C’est gratuit. Pour tous. Apportez vos chaises et vos couvertures. Au parvis église de St-Hubert, 5310 chemin de Chambly.

Billie du Page

25 juillet, 19h30 à 20h45

C’est l’été de la première tournée de festivals de Billie du Page, qui se fait connaître avec sa pop «décomplexée et assumée». En première partie : Thaïs. Pour tous. C’est gratuit. Annulé en cas de pluie. Au parc St. Mark.

Classe moyenne

31 juillet, 19h30 à 20h45

Classe moyenne est un collectif de musiciens, réunis dans un espace de collaboration libre où se fusionnent les univers de chacun. C’est donc un rendez-vous avec Katrine Sanregret (finaliste de Star Académie), ainsi que Gabriel Fredette, Justin Roy, Phil Rxcket et Zach Chico. C’est gratuit. Apportez vos chaises et vos couvertures. Au parvis église de St-Hubert, 5310 chemin de Chambly

Soirée du Comique Fest

8 août, 19h30 à 21h

Le Longueuil Comique Fest offre une soirée d’humour gratuite, animée par Alphé Gagné. Michelle Desrochers, Alexis Fortin, Neev, Josiane Aubuchon et Laurie Théroux feront rire la foule. Pour tous, c’est gratuit. Apportez vos chaises et vos couvertures. En cas de pluie, la soirée d’humour se tiendra dans l’église St-Mark. Au parc St. Mark

Mommy sous les étoiles

14 août, 20h

Ce film de Xavier Dolan, mettant en vedette Anne Dorval, Antoine-Olivier Pilon et Suzanne Clément, a remporté le Prix du Jury au Festival de Cannes en 2014. Il a été tourné en partie à Longueuil. C’est gratuit. Les cinéphiles sont invités à apporter chaises et couvertures. Annulé en cas de pluie. Au parc Champvert.

Alix et le loup

20 août, 16h30 à 17h30 et 18h à 19h

Alix et le loup est un Spectacle de marionnettes immersif et abracadabrant, où l’enfant spectateur s’interroge sur «des questions sur la nature du mensonge, sur notre rapport aux histoires inventées, et sur la valeur de l’amitié et de l’empathie». Le spectacle de marionnettes dans un autobus, de Tortue Berlue, est librement inspiré de la fable L’enfant qui criait au loup. Pour les 4 à 8 ans. 25 enfants et 20 adultes (chaque enfant doit être accompagné d’un adulte) dans le noir pendant 40 minutes. C’est gratuit. Au parc René-Veillet.

Pour consulter la programmation complète, c’est ici.