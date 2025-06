Les Fines Lames de Sainte-Julie choisi Club de l’année

Le club de patinage de vitesse Les Fines Lames de Sainte-Julie a été choisi Club de l’année 2024-2025 lors du gala méritas de Patinage de vitesse Québec, tenu à Saint-Jean-sur-Richelieu.



«Ce prix reflète l’énergie, la passion et la collaboration de nos athlètes, entraîneurs, parents et bénévoles. C’est une belle victoire collective pour la ville de Sainte-Julie», a mentionné la présidente du club, Catherine Goupil.



Elle a rappelé que l’organisation a mis en place au cours de la saison plusieurs événements rassembleurs, dont la compétition régionale Liliane-Lambert, des journées d’initiation pour les jeunes, un souper-bénéfice, une clinique pour les parents et un camp de perfectionnement.



Elle a ajouté que le nombre de membres du club est en hausse et que plusieurs de ses patineurs se sont illustrés sur les circuits provinciaux et nationaux, démontrant ainsi son rôle central dans l’épanouissement de la relève et de l’élite sportive.