Catherine Toshkov s’illustre aux Championnats canadiens ouverts

La Julievilloise Catherine Toshkov a une fois de plus remporté le titre chez les moins de 21 ans lors des récents Championnats canadiens ouverts de judo qui se déroulaient à Calgary, en Alberta. L’athlète de 19 ans a remporté une troisième médaille d’or en autant d’années à cette compétition.



La judoka a fait le saut chez les moins de 63 kg et la transition s’est effectuée sans trop de problème puisqu’elle a remporté son premier titre dans cette nouvelle catégorie de poids.



En finale, elle a affronté Maia Thomson, du Manitoba. «Tout s’est vraiment bien passé. Je sentais que j’avais énormément d’énergie. J’y suis allé un combat à la fois. J’étais très confiante, mais il y avait un petit stress relié à la nouvelle catégorie. Je ne connaissais pas la majorité de mes adversaires, mais tout a finalement bien fonctionné», a expliqué Catherine Toshkov.



Avant de se battre en finale, elle a pris la mesure de l’Ontarienne Savannah MacDonald, puis de la Québécoise Métis Couture et de l’Albertaine Maragloo Batbayar.



Soulignons que la Julievilloise a reçu le 17 juin 4 000$ en bourses et services de la part du programme Cascades de la fondation ALÉO afin de souligner sa belle progression dans son sport.