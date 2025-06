Navettes fluviales : les travailleurs embarquent lentement

Bien que majoritairement utilisées pour les loisirs, les navettes fluviales commencent à attirer une plus grande part de travailleurs, particulièrement sur les liaisons de Boucherville et Varennes. Ces traversées s’intègrent peu à peu dans les habitudes de déplacement quotidien, sans toutefois détrôner la voiture ou l’autobus.

«Le principal motif d’utilisation des navettes demeure le loisir, avec environ 88% des déplacements pour des sorties, à vélo ou des événements. Mais on observe une progression constante du nombre de travailleurs qui empruntent ces services et qui détiennent un abonnement tarifaire au transport collectif», mentionne le directeur, gestion de l’exploitation et des équipements à l’ARTM, Philippe Dubé.

Des départs plus tôt

La répartition de l’achalandage varie d’un secteur à l’autre. Ainsi, les navettes de Boucherville et Varennes sont plus fréquentées en semaine, tandis que celles desservant Longueuil, l’Île Sainte-Hélène et le Vieux-Port de Montréal attirent surtout les foules la fin de semaine, notamment lors de festivals ou d’événements.

Pour répondre à la demande des travailleurs, l’ARTM a ajouté des départs plus tôt le matin. Par exemple, le premier départ a été devancé vers 6 h, du lundi au vendredi, pour les trajets des navettes N1 Montréal-Mercier – Boucherville, N2 Vieux-Port – Boucherville et N3 Vieux- Port – Pointe-aux- Trembles – Varennes (N3).

«On voit effectivement une clientèle de travailleurs plus présente en semaine sur ces trois liaisons. Mais en dehors de ces heures, il y a beaucoup d’achalandage, ce qui confirme la prédominance du motif loisir», précise M. Dubé.

Aussi, la ville Boucherville a ajouté à ses frais deux départs supplémentaires pour la navette fluviale reliant la ville au Vieux-Port de Montréal, afin de permettre aux gens de s’amuser plus tard. Du 21 juin au 1er septembre, les vendredis et samedis la navette partira de Boucherville à 20h et 21h30, et du Vieux-Port à 20h45 et 22h30, en plus des départs réguliers.

Hausse marquée en juin

Depuis le 10 juin, plusieurs navettes ont affiché complet en semaine, notamment celles de Varennes–Pointe-aux-Trembles et Longueuil–Île Sainte-Hélène–Vieux-Port.

«C’est difficile de dire si c’est dû à la grève des employés d’entretien de la STM ou au retour du beau temps et du Grand Prix du Canada, mais la semaine dernière, certaines navettes ont atteint 100 % d’occupation», note M.Dubé.

Lutte contre l’autosolo

En croissance constante depuis cinq ans, les navettes fluviales séduisent une clientèle de plus en plus diversifiée.

«Nous voulons offrir une alternative à l’auto et lorsque l’on demande aux utilisateurs quel mode de transport ils auraient pris s’il n’y avait pas eu les navettes, de 31 à 48% des usagers répondent qu’ils auraient utilisé leur voiture. Cela démontre un impact concret», signale M. Dubé.

Quelle pérennité ?

La navette Boucherville–Parc de la Promenade-Bellerive, à Montréal, a été lancée à titre de mesure d’atténuation pendant les travaux du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Mais son avenir demeure incertain après la fin des travaux, prévue pour décembre 2026.

« À l’automne 2025, on dressera un portrait complet de l’utilisation des mesures d’atténuation, incluant les navettes fluviales. Ce sera le moment de formuler des recommandations sur les services à maintenir», confirme M. Dubé.

L’ARTM est également en discussion avec le ministère des Transports sur l’avenir des navettes fluviales pour obtenir une entente financière pluriannuelle.

«On veut conclure une entente financière de trois ans dans le but d’offrir plus de prévisibilité, ce qui est essentiel pour fidéliser les usagers, particulièrement les travailleurs. Pour l’instant, les services sont reconduits annuellement. C’est certain que cette reconduction ponctuelle n’aide pas à aller chercher une clientèle régulière, comme celle des travailleurs», fait savoir M. Dubé.

Hausse de 9 %

En 2024, l’achalandage total a connu une hausse de 9% par rapport à 2023, atteignant 461 904 usagers. Voici le détail de l’achalandage pour chacune des liaisons.

• Montréal-Mercier – Boucherville (N1) : + 16%

• Vieux-Port – Boucherville (N2) : + 0,2%

• Vieux- Port – Pointe-aux- Trembles – Varennes (N3) : + 14%

• Vieux-Port – Île Sainte- Hélène–Longueuil (N4) : + 7%

• Express Vieux-Port – Île Sainte- Hélène (N5) : + 21%

• Montréal-Mercier – Île Charron (N6) : – 7%