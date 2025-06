20 M$ pour un centre-ville de Varennes métamorphosé

Le centre-ville a connu beaucoup de modifications au cours des dernières années, mais Varennes entre dans une phase cruciale de sa transformation, alors que l’entrée de ville devrait être méconnaissable d’ici environ trois ans.



«C’est un projet très ambitieux et…compliqué», a avoué le maire de Varennes Martin Damphousse à propos de cette entrée qui a été décriée depuis fort longtemps en raison de son aspect peu esthétique. «Ça fait 16 ans que je suis maire et j’ai toujours trouvé que le talon d’Achille de Varennes, c’était le centre-ville», a-t-il précisé.



«Notre coup de maître si je puis dire, c’est d’avoir obtenu la cession d’une portion de la route 132 du ministère des Transports à la Ville [NDLR : entre la rue de l’Aqueduc et la montée Picardie], ce qui nous a permis d’être le maître d’œuvre de la transformation du centre-ville de Varennes. Nous pourrons bientôt redéfinir la trame de rue afin d’améliorer la mobilité active dans ce secteur», a rappelé M. Damphousse.



Le maire a souligné que le chantier des infrastructures souterraines prévu normalement l’an prochain sera «colossal». «Ce sera le plus gros chantier des 50 dernières années à Varennes, mais nous sommes déterminés à le faire», en mentionnant que son déploiement sera pensé afin de minimiser les inconvénients pour la population. «Nous sommes une des dernières municipalités à avoir pu profiter de subventions d’Hydro Québec afin de pouvoir enfouir les fils électriques.»



Les trottoirs seront élargis dans ce secteur avec deux bandes cyclables séparées physiquement de la circulation. Un passage piétonnier traversant le boulevard René-Gaultier et le centre-ville jusqu’au fleuve sera aménagé et il empruntera une traverse piétonnière surélevée pour plus de sécurité sur la route 132.



Plus de logements



La fin de ce chantier souterrain permettra par la suite de bonifier l’offre de logements sur le territoire. Pour sa part, le projet Central, qui est en deux phases, attend la fin des travaux d’infrastructures afin d’entamer son propre chantier. Les deux phases seront construites pas très loin du nouveau bâtiment commercial Lexia et de l’immeuble de 39 logements locatifs.



Le maire a souligné que le projet Central comporte près de 200 unités d’habitation, dont 10% seront des logements abordables. Près du boulevard René-Gaultier, un immeuble de 34 logements abordables et sociaux sera construit à la place de l’ancien centre communautaire. Aussi, pas très loin du centre-ville, le Groupe Maurice a un projet de 404 unités d’habitations pour personnes âgées qui devrait être complété en 2027.



Pour les travaux des infrastructures souterraines, Varennes est présentement en attente de l’autorisation d’Hydro Québec et, par la suite, elle procédera au lancement du processus d’appel d’offres. La Ville espère débuter le tout dans un an.

«Les infrastructures devraient nécessiter des investissements de l’ordre de 15 M$, mais disons plus de l’ordre de 20 M$ en tenant compte des surprises inévitables, et il y a des subventions pour ces travaux. Ce qu’il faut retenir, c’est que nous avons les moyens de nos ambitions. Nous avons des marges de manœuvre et nous avons planifié à long terme. Il n’y aura pas d’augmentation du compte de taxes pour les citoyens», a affirmé Martin Damphousse.