Pérennité des entreprises: la MRC lance l’Offensive relève

Selon les plus récentes données de Repreneuriat Québec, la province enregistre chaque année près de 7 400 transferts d’entreprises, ce qui fragilise des milliers d’emplois et des milliards de dollars en actifs. Devant ce constat, la MRC de Marguerite-D’Youville a mis en place une initiative stratégique visant à soutenir la relève entrepreneuriale et à assurer la continuité des entreprises locales.



Le nombre de transferts d’entreprises au Québec est en hausse depuis la pandémie, toujours selon les données de Repreneuriat Québec. Dans un tel contexte, la MRC a lancé l’Offensive relève qui propose un ensemble de mesures ciblées.



Parmi celles-ci, il y a des prêts à taux préférentiels et des subventions jusqu’à 10 000$ pour appuyer le repreneuriat, ainsi qu’un moratoire sur le capital et l’abolition des frais de dossier pour les prêts aux fonds locaux de la MRC.



La MRC a également mis en place le parcours Entreprendre la relève, un programme de formation structuré incluant un coaching individuel à coût réduit qui consiste en cinq modules de deux heures en groupe et cinq heures de consultation individuelle.



«La relève entrepreneuriale est un enjeu crucial pour la vitalité économique de notre territoire. En soutenant les repreneurs et en outillant les cédants, nous investissons dans la continuité des entreprises qui font vivre nos communautés», a souligné le préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville, Daniel Plouffe.