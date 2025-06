Essai, roman, conte… : sept nouveautés littéraires

Au cours des dernières semaines, des auteurs de la région ont publié leur plus récente œuvre de fiction, essai, conte ou récit biographique. Il y en a pour tous les goûts et ils sont recensés ici.

Pierre Perrault et L’appel du fleuve

L’essai L’appel du fleuve : la quête inexprimable du poète-cinéaste Pierre Perrault campe le célèbre cinéaste à la fin de son existence.

«Il se remémore le cours de sa vie avec, pour fil conducteur, ce grand fleuve Saint-Laurent qui aura inspiré et imagé une grande partie de son œuvre et forgé l’identité d’un peuple par ses convictions, explique l’autrice bouchervilloise Louise Bail. Un lecteur m’a dit qu’il se lisait comme un roman.»

Cinéaste phare du cinéma direct des années 1950-1960 au Québec, Pierre Perrault est connu notamment pour son film Pour la suite du monde, réalisé en 1963 avec Michel Brault. Ce documentaire «poétique et ethnographique», comme le décrit l’ONF, est le premier métrage canadien présenté en compétition officielle au Festival de Cannes 1963.

Ce film recréant la pêche aux marsouins fait partie de sa trilogie de L’Isle-aux-Coudres, avec Les voitures d’eau et Le règne du jour.

Le fleuve occupe une place prépondérante dans l’œuvre du cinéaste.

Dans le récit biographique, Louise Bail organise ses recherches en trois parties à commencer par «Pierre», sur ses origines, sa jeunesse, sa formation à l’Université de Montréal, jusqu’à sa rencontre avec celle qui deviendra son épouse, Yolande Simard. La deuxième partie, «Yolande» aborde cette femme de Baie-Saint-Paul qui lui «inoculera le fleuve dans son ADN».

«L’œuvre» est le résultat de l’un et de l’autre, car Yolande l’aura soutenu «dans sa famille comme dans sa carrière, participant même à ses recherches dans le Grand-Nord arctique dans les dernières années de sa vie», explique Mme Bail.

La veuve de Pierre Perrault souhaitait un livre où l’on rendrait hommage «aux motivations et aux visions de son mari en s’écartant des recherches de type universitaire qui lui sont habituellement consacrées», relate Mme Bail. Grâce à l’ouvrage de Mme Bail sur le parcours de la musicologue Maryvonne Kendergi, Yolande Simard a estimé que l’autrice pouvait accomplir ce souhait.

Louise Bail est humaniste, musicologue et écrivaine.

Paru aux Éditions de la francophonie, L’appel du fleuve a fait l’objet d’un lancement le 18 juin à la bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère.

Marie-Paule : grande dame de l’élégance

1950. «Marie-Paule Nolin est désormais reconnue comme une véritable icône de l’élégance à Montréal. Pleines d’idées et de projets, elle voit ses créations gagner en popularité, tandis que les défilés se succèdent à un rythme effréné. […] elle se sent prête à relever un nouveau défi.

Toutefois, le destin en décidera autrement..», décrit-on à propos du roman Marie-Paule : grande dame de l’élégance, de l’autrice de Sainte-Catherine Sylvie Gobeil.

Paru chez Les Éditeurs réunis, ce roman campé dans les années 1950 relate ensuite une tragédie qui frappe l’héroïne. «Aura-t-elle la force de se relever et de poursuivre sa passion, ou choisira-t-elle de tourner la page sur sa carrière?»

Passionnée d’histoire, Sylvie Gobeil a aussi écrit les romans La dame en rose et La colline du corbeau. Dans ce plus récent ouvrage, elle met en lumière la détermination et la créativité d’une pionnière de la haute couture montréalaise.

Oui, je le veux… et vite !

L’autrice de Saint-Constant Amélie Dubois fait paraître une nouvelle édition de Oui je le veux… et vite!, aux Éditeurs réunis.

Lors d’un mariage, trois amies gagnent toutes trois un «prix d’envergure». Elles se lanceront le défi : se faire demander en mariage par son conjoint. La première qui y arrivera dans un délai de trois mois conservera le prix.

«Usant de diverses stratégies, aussi loufoques qu’insensées, les rivales ne reculeront devant rien pour remporter cette course au mariage, détaille Amélie Dubois. Leur détermination sera sans bornes, mais sauront-elles assumer les conséquences de leur dérapage?»

De la même autrice, Ce qui se passe au Mexique reste au Mexique et La fois où… j’ai dansé avec une cigogne.

Kamasutra thérapeutique

«Peut-on avoir une sexualité épanouie et satisfaisante quand on souffre de douleur chronique, d’une libido chancelante, de troubles de santé mentale ou des effets secondaires de certaines médications ?» demande l’ergothérapeute et autrice Véronik Gibeau. Sa réponse est oui.

Dans Kamasutra thérapeutique, elle propose une approche ergonomique de la sexualité. «Ce livre aborde le sexe d’un point de vue technique, mais aussi intime en se concentrant sur le plaisir de chaque partenaire, indique-t-on. On y découvre les principes posturaux et ergonomiques de base appliqués aux activités sexuelles, le respect du corps, de sa douleur, de ses articulations, de ses limites et de son énergie tout en ayant du plaisir.»

Diplômée en ergothérapie de l’Université de Montréal, la Laprairienne pratique depuis 20 ans. Elle est aujourd’hui rééducatrice sensitive des douleurs certifiée (une spécialisation détenue par une centaine de thérapeutes dans le monde).

Si tout est facile est cohérent

Avec Si tout est facile et cohérent, la consultante en transition de carrière Anastasia Luckenuick aide les entrepreneurs et les professionnels confrontés à des changements à mieux comprendre leurs besoins et à prendre des décisions alignées avec leurs valeurs.

Cette ancienne infirmière offre «des perspectives inspirantes sur la résilience et la redéfinition de soi et partage des réflexions pour identifier ses compétences transférables et surmonter les doutes», pour aider les lecteurs à faire face à l’incertitude. En encourageant l’exploration de nouvelles opportunités, le livre sert de guide pour bâtir une nouvelle identité professionnelle.

Céleste, l’étoile qui voulait briller

(Photo : gracieuseté)

Résidente de Saint-Constant, Margarita Emond a fait paraître Céleste, l’étoile qui voulait briller. Il s’agit d’un conte qu’elle avait écrit pour ses enfants il y a longtemps.

«Je me lance maintenant dans l’aventure périlleuse de le faire connaitre auprès des garderies, bibliothèques, librairies etc., exprime-t-elle. J’ai toujours espéré qu’elle voit le jour avec son message puissant de confiance en soi, et voilà enfin ce jour arrivé.»

«Céleste est une petite étoile vivant dans le firmament, entourée d’astres magnifiques. On pourrait croire qu’elle a tout pour être heureuse, pourtant, une grande tristesse l’habite. Quelle en est la cause et saura-t-elle la surmonter?» peut-on lire sur le site de Bouquinbec.

Ce conte pour les 0 à 6 ans est illustré par Béatrice Favereau.

Une brise d’espoir

(Photo : gracieuseté)

Treize autrices ont réuni leur créativité autour d’un recueil de nouvelles, Une brise d’espoir. La publication de cet ouvrage collectif de romance vise à remettre l’intégralité des profits à la Fondation du cancer du sein du Québec.

«Ce recueil est plus qu’un simple livre. C’est un geste de solidarité, une manière pour nous de contribuer à notre façon à une cause qui touche tant de femmes, tant de familles», indique Sabryna Gauthier, de Coteau du Lac.

Les autres autrices sont Julie Lamarre (Rigaud), Julie Cyr, Julie Brassard, Shan Martin, Annie Blouin, Marilyn Boissonneault, Cynthia Bleau, Maryline Laurendeau, Karine Chevrier, Stéphanie Duchemin, Angel Trudel et Mylène Bossé.