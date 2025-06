Visites bienveillantes en CHSLD: des clowns thérapeutiques primés

Le projet Clown thérapeutique mis en place par Sonia George et Benoît Duval a été primé lors d’un concours provincial organisé dans le cadre de la Semaine québécoise intergénérationnelle.

Un partenariat a vu le jour en 2017 entre le collège Saint-Paul et le CHSLD De Lajemmerais afin que des élèves prennent part à des activités spéciales auprès des bénéficiaires à la Saint-Valentin, Pâques, Noël, Halloween, etc.



Fort des premières expériences positives, l’enseignant du cours Citoyens du monde, Benoit Duval, et la technicienne en loisirs, Sonia George, ont décidé d’implanter graduellement un projet de clowns thérapeutiques à Varennes qui a semé beaucoup de sourires auprès des personnes âgées.

Leur projet s’est démarqué parmi 106 autres initiatives lors du Gala 30e anniversaire d’Intergénération Québec en raison de sa créativité et de ses retombées positives qu’elles ont suscité.