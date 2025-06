Un corps repêché près de Varennes

Un homme se serait noyé à la plage de Verdun le 7 juin et son corps a été repêché dans le fleuve près de Varennes sept jours plus tard, soit le 14 juin.



C’est un pêcheur en compagnie de son fils qui aurait fait la macabre découverte, aux alentours de 13 h samedi, alors qu’ils pensaient à priori qu’il s’agissait d’un morceau de bois. Les pompiers de Verchères et de Varennes sont par la suite intervenus pour repêcher la dépouille.



Quelques jours plus tard, soit mardi dernier, le Service de police de la Ville de Montréal a confirmé que le défunt a été identifié comme étant l’homme âgé de 20 ans qui était disparu à la plage de Verdun le 7 juin.



Le drame est survenu alors que la plage n’était pas encore ouverte à la baignade et qu’elle n’était pas surveillée par un sauveteur. L’enquête a été transférée au Bureau du coroner afin de déterminer la cause exacte du décès.