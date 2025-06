Lutte aux changements climatiques : Longueuil reçoit la grosse part du gâteau

De passage à Longueuil aujourd’hui, la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, a annoncé un investissement de près de 35 M$ pour soutenir des projets de lutte contre les changements climatiques dans plusieurs régions du Québec. La Ville de Longueuil recevra à elle seule 10 MS de cette enveloppe, afin de financer des initiatives prévues dans son Plan climat.

C’est au parc Le Moyne, sur une rue Saint-Charles Est animée par les rires d’enfants et le bruit des véhicules circulant à vive allure sur la route 132 que la ministre a fait cette annonce, en compagnie de la mairesse Catherine Fournier, du ministre responsable des Services sociaux et député de Taillon, Lionel Carmant, et de la députée de Laporte, Isabelle Poulet.

16 projets à Longueuil

À Longueuil, 16 projets verront le jour grâce à cette aide financière. Ceux-ci permettront notamment de réduire les émissions de GES liées à la gestion des matières résiduelles, de favoriser la mobilité active, ou encore de renforcer la résilience des bâtiments. Le prolongement du réseau de pistes cyclables fait partie des initiatives prévues. L’objectif est aussi de réduire de 45 % la quantité de matières résiduelles envoyées à l’enfouissement.

Pour la mairesse Catherine Fournier, cet appui vient reconnaître le sérieux et la rigueur de Longueuil dans la préparation de ses projets environnementaux. «Longueuil avait une longueur d’avance. Nous avons la chance de compter sur des équipes spécialisées en environnement qui ont su élaborer un plan solide», a-t-elle mentionné.

Plan climat en main, Mme Fournier a rappelé que les municipalités sont aux premières loges de la lutte contre la crise climatique. «Depuis notre arrivée en novembre 2021, nous avons travaillé sans relâche pour intégrer l’action climatique au cœur des décisions municipales. Le soutien annoncé aujourd’hui donnera un élan crucial à la mise en œuvre de notre Plan climat.»

Soutien aux villes

Ce soutien financier provient du programme Accélérer la transition climatique locale (ATCL), doté d’une enveloppe globale de 500 M$ dévoilée en février dernier par le gouvernement du Québec. Le programme vise à appuyer les municipalités dans la planification et la mise en œuvre d’actions concrètes tirées de leurs plans climat.

Les projets admissibles visent notamment l’adaptation aux impacts des changements climatiques, la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et la transition vers des milieux de vie plus durables. Parmi les exemples évoqués figurent le verdissement d’infrastructures, l’utilisation de revêtements perméables pour limiter les effets des pluies abondantes et des îlots de chaleur, ainsi que la mise en place de services de vélopartage.

«Grâce à cet investissement, notre gouvernement donne aux municipalités des moyens concrets pour protéger durablement leur territoire, a souligné la ministre Laforest. Ces projets auront un effet direct sur la qualité de vie des citoyens, tout en renforçant la résilience de nos milieux face aux événements climatiques d’aujourd’hui et de demain.»