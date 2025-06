Élections municipales à Sainte-Julie: deux premiers candidats

En vue des élections municipales cet automne, Edith Lalanne et Alain Bourdages seront candidats au sein de la Voix des Citoyens – Équipe Mario Lemay. Ils espèrent représenter les districts 7 et 3, soit celui De l’Arc-en-Ciel, en remplacement de la conseillère Amélie Poirier, et celui De la Vallée, afin de combler le départ de Claude Dalpé.



Edith Lalanne est résidente de Sainte-Julie depuis 21 ans. Elle est détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université Laval. En 2013, son fils a reçu le diagnostic de la maladie cœliaque qui se caractérise par une intolérance au gluten. C’est dans le but d’aider les personnes comme son garçon qu’elle s’est impliquée pendant des années au sein de Cœliaque Québec, jusqu’à devenir directrice générale de l’organisme.



Elle compte parmi ses priorités le parc Harvey, les pistes cyclables et la préservation des milieux naturels, dont l’agrandissement du parc national du Mont-Saint-Bruno. «J’ai aussi à cœur de valoriser nos aînés, cette génération qui nous a ouvert tant de portes», a-t-elle précisé.



Père de deux enfants et grand-père de cinq petits-enfants, Alain Bourdages est résident de Sainte-Julie depuis plus de 40 ans. Au fil du temps, il a beaucoup investi son temps auprès des organismes sportifs de la ville, que ce soit au hockey mineur, au soccer et au karaté. Son implication lui a valu de recevoir le Prix des Grands Julievillois dans la catégorie inspiration.



«Mon engagement repose tant sur mon attachement profond à Sainte-Julie que mon désir de redonner à ma communauté et de mettre à profit une riche expérience de vie tant personnelle que professionnelle. […] En fait, je souhaite mettre mon temps, mon énergie et mes compétences au service des citoyens et citoyennes de Sainte-Julie, afin de contribuer à bâtir ensemble une ville toujours plus dynamique, inclusive et tournée vers l’avenir», a-t-il déclaré.