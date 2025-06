Un projet de loi pour abolir le serment au roi

Estimant le régime monarchique «coûteux, inutile et dépassé», le député Xavier Barsalou-Duval a déposé le 16 juin un projet de loi afin que les élus de la Chambre des communes n’aient plus l’obligation de prêter serment d’allégeance au roi pour pouvoir siéger au Parlement.



Le porte-parole du Bloc québécois en matière de Monarchie propose de substituer le serment d’allégeance par un serment d’office semblable à celui auquel sont soumis les juges et certains hauts fonctionnaires de l’État.



Le député de Pierre-Boucher – Les Patriotes – Verchères a rappelé dans ce dossier que l’Assemblée nationale a aboli l’obligation pour les députés québécois de prêter serment au roi Charles III avec l’adoption d’un projet de loi en décembre 2022.



«C’est au moment de son serment que le député élu par la population fait officiellement son entrée en fonction. Ce qui devrait être un moment de fierté et de célébration devient une expérience pénible qui mine la crédibilité de nos institutions. Plutôt que de nous obliger à prêter serment à un souverain étranger, notre loyauté en tant que député devrait prioritairement être à l’égard des citoyennes et citoyens que nous représentons», a fait valoir le député bloquiste.



«Neuf Québécois sur dix, et même de nombreux Canadiens, rejettent la monarchie qui est l’incarnation vivante de la vieille oppression britannique. C’est donc à la fois un test et une opportunité pour le Canada de faire preuve de l’inclusivité et de l’ouverture dont il se réclame. J’invite donc mes collègues des autres partis à s’ajuster à la volonté de la population et à entrer dans l’ère moderne, et faire en sorte que nous puissions nous doter d’une démocratie qui nous ressemble en appuyant le projet de loi du Bloc québécois», a conclu le député Barsalou-Duval.