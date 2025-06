Starmania sous les étoiles :Près de 5 000 spectateurs

Entre 4 000 et 5 000 personnes se sont rassemblées le 14 juin au parc de la Rivière-aux-Pins, à Boucherville, à l’occasion de la 132 édition du Rendez-vous de la mairie, présenté dans le cadre du festival Classica.



Le public était au rendez-vous pour entendre les plus grands succès de Starmania, dans une version symphonique fidèle à la vision de Michel Berger et Luc Plamondon.



Sept grandes voix lyriques québécoises, sous la direction du chef Alain Trudeau, ont offert une version symphonique de cet opéra rock.