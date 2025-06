Claire Bell retrouvée vivante!

La petite Claire Bell, 3 ans, a été retrouvée en vie du côté de Saint-Albert, en Ontario, a confirmé la Sûreté du Québec.

Elle a été retrouvée à 15h06, alors qu’elle se trouvait seule en bordure de l’autoroute 417. La fillette a été localisée par un drone de la Police provinciale de l’Ontario.

Sur son compte Instagram, le père de la fillette a remercié les gens qui ont contribué à retrouver Claire Bell.

L’enquête a grandement évolué au courant des dernières heures et les policiers ont pu cerner un secteur de recherche plus précis.

«C’est le meilleur scénario pour toutes les équipes qui travaillent depuis des jours», a dit Éloise Cossette, la porte-parole de la Sûreté du Québec en point de presse à Coteau-du-Lac.

La fillette a été réhydratée et elle sera ensuite prise en charge par les paramédics pour évaluer son état de santé.

La Sûreté du Québec et la Police de l’Ontario tiendront un point de presse plus tard en soirée.

Rappelons que la mère a été accusée d’abandon d’enfant dans cette affaire.

Passage éclair de sa mère devant le juge

Avant même que la fillette ne soit retrouvée saine et sauve, sa mère, Rachel Todd, 34 ans, a comparu au palais de justice de Valleyfield.

Elle est apparue attentive et silencieuse devant le juge Bertrand St-Arnaud mercredi après-midi au palais de justice de Valleyfield.

Accusée d’avoir abandonné sa fille, Claire Bell, 3 ans, elle a seulement hoché de la tête au moment où le juge lui a signifié qu’elle demeurait détenue, en attente de son retour en cour vendredi.

L’avocat de la défense, Me Olivier Béliveau, a demandé le report de l’enquête sur remise en liberté à vendredi. Il dispose d’une preuve partielle et l’enquête évolue rapidement, ce qui l’a incité à agir ainsi.

Ce sera toujours pro-forma et Rachel Todd sera présente pour entendre les prochaines indications.

En attendant, elle demeurera au centre de détention Leclerc à Laval. Elle fait toujours face à un seul chef d’accusation, soit abandon d’enfant.

Aucune demande d’évaluation de son état de santé n’a été demandée pour le moment. Aucun motif n’a été soulevé pour y aller d’une telle demande.

Enquête sur remise en liberté

Le ministère public s’est objecté à sa remise en liberté. Me Lili Prévost-Gravel a rappelé que l’enquête est toujours en cours, ce qui pourrait faire évoluer les accusations déposées, et la protection du public et la gravité de l’infraction ont milité à sa décision.

L’enquête qui pourrait lui permettre de sortir de détention devra établir un plan de sortie pour rassurer la cour, assurer la sécurité du public et ne pas nuire à la justice.

Plus de détails à venir.