L’enquête va plus loin pour retrouver Claire Bell

Policiers, chercheurs à pied, hélicoptère, VTT, maître-chien, les efforts ont redoublé en cours de journée lundi alors que l’enquête et les recherches visant à localiser la petite Claire Bell se sont poursuivies dans Vaudreuil-Soulanges et un peu ailleurs.



De LaSalle à l’Ontario en passant par Vaudreuil-Dorion et les Cèdres, les policiers et plusieurs chercheurs sont à pied d’œuvre afin de retrouver la fillette de 3 ans qui a été vue pour la dernière fois dimanche à 9 h 45 sur le boulevard Newman, dans l’arrondissement LaSalle à Montréal.



Rappelons que la mère de l’enfant s’est arrêtée vers 15 h dans un commerce du chemin Saint-Emmanuel à Coteau-du-Lac dimanche pour expliquer aux employés qu’elle ne trouvait plus l’enfant, qu’elle l’avait perdue et qu’elle ne savait pas où elle était. La dame aurait semblé confuse et marchait nu-pieds selon des informations.



La voiture dévoilée



Les policiers ont jugé bon de dévoiler que la dame se trouvait alors jusque-là à bord d’une Ford Escape grise datant de 2007 et immatriculée K50 FVE. Sur la lunette arrière de la voiture se trouvait une affichette jaune avec l’inscription Baby on Board. «Nous demandons aux gens qui ont aperçu ce véhicule dimanche entre 9 h 45 et 15 h de le signifier aux policiers via le 911. Ça pourrait fournir de nouvelles indications qui aideraient à l’enquête», indique le sergent Jean-Raphaël Drolet, porte-parole de la Sûreté du Québec.



La voiture à bord de laquelle la mère se serait présentée, confuse, au commerce BEM, boutique de souvenirs et de feux d’artifices, dimanche à 15 h en disant chercher sa fille. (Photos – capture d’écran Facebook de la Sûreté du Québec)



À un certain moment en milieu d’après-midi, les recherches se sont concentrées sur l’autoroute 30 entre la 20 et la 40 à Vaudreuil-Dorion. L’hélicoptère de la SQ volait en faisant du surplace et de nombreuses voitures de patrouilles étaient stationnées le long de la voie routière. Les policiers et des spécialistes des recherches terrestres semblaient ratisser le terrain dans les herbes longues. «On demande aux gens de ne pas s’immobiliser en bordure d’autoroute dans ce secteur s’ils nous voient chercher. Ça peut devenir dangereux et ça peut nuire aux recherches», plaide le porte-parole.



Rappelons que l’enfant de 3 ans mesure 0,90 m (3 pi), pèse 16 kg (35 lb) et a les cheveux et les yeux bruns. Elle portait un pantalon gris et une chemise blanche à manches longues avec collet roses au moment de sa disparition du boulevard Newman dimanche aux environs de 9 h 45. Elle pourrait être en compagnie d’un petit chien de race chihuahua de couleur brun-roux à poils longs.



Les personnes qui pensent avoir vu la fillette ou le chien, préférablement les deux ensemble, sont priées de joindre rapidement le 911.