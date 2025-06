Disparition de Claire Bell : la mère accusée

Rachel Todd, mère de Claire Bell dont la disparition a été déclarée le 15 juin à Coteau-du-Lac a été accusée d’abandon d’enfant.



Elle a comparu cette nuit par téléphone et doit se présenter formellement devant un juge du palais de justice ce matin (17 juin).



L’enquête a progressé dans les dernières heures. Le chihuahua de la fillette a d’abord été retrouvé mort dans le secteur de Vaudreuil-Dorion lundi après-midi.



Plus tard, le compte TikTok de la mère a été découvert avec une vidéo troublante dans laquelle apparaît également la fillette de 3 ans. Rachel Todd laisse entendre qu’elle est une mère qui n’a plus rien à perdre.



Pendant ce temps, les recherches se poursuivent afin de retrouver la fillette. Des équipes sont à l’oeuvre à Coteau-du-Lac, Saint-Polycarpe, en Ontario, où la mère a de la famille, et à LaSalle, lieu de résidence de l’accusée.